Arter, iki yeni sergiyi sanatseverlerle buluşturdu - Son Dakika

Dolapdere'deki yeni binasında sanatın tüm disiplinlerini kapsayan bir kültür merkezine dönüşen Arter'de, iki yeni sergi sanatseverlerle buluştu.

Füsun Onur'un "Opus II-Fantasia" adlı yerleştirmesi ve Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan "Tedbir" başlıklı grup sergisi, ziyarete açıldı.

Emre Baykal küratörlüğünde sergilenen "Opus II-Fantasia" yerleştirmesinde sanatçı, dört sıradan nesneyi müziğin mecrası ve unsurları olarak kullanıp, mekanı ve zamanı ritim ve varyasyonlar yoluyla yorumluyor.

Küratörlüğünü Emre Baykal'ın üstlendiği bir diğer sergi "Tedbir" ise Arter Koleksiyonu'ndan bir araya getirilen yapıtlar yoluyla sanatın üretim, muhafaza ve sergileme pratiklerine odaklanıyor.

Arter'in üçüncü kat galerisinde düzenlenen sergide Hamra Abbas, Halil Altındere, Rogelio Lopez Cuenca, Burak Delier, Lamia Joreige, Ali Kazma, Alicja Kwade, Serkan Özkaya, Walid Raad, Canan Tolon ve Nasan Tur'un yapıtları yer alıyor.

Gelecek yıl düzenlenecek Venedik Bienali 59. Uluslararası Sanat Sergisi'ndeki Türkiye Pavyonu için yeni bir eser üretmeye hazırlanan Onur'un Arter'deki son çalışması ve "Tedbir" sergisi, 20 Şubat 2022 tarihine kadar görülebilecek.

Salı-cuma günleri arasında ziyaret edilebilen Arter'in güncel programına ve detaylı bilgilere www.arter.org.tr adresinden erişilebiliyor.