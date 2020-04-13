Son Dakika › Ekonomi › Arter’in ilk çevrimiçi hareket atölyesi başlıyor! - Son Dakika Ekonomi
Arter’in ilk çevrimiçi hareket atölyesi başlıyor!
23 dakika önce
19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor.
COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı'nın uzun soluklu süreçlerinden biri olan Hareket Atölyeleri'ni çevrimiçi ortama taşıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 12:05
Son Dakika Son dakika: Ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 3 ay boyunca aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt verdi Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum