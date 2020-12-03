Arter'in "Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisinin yolculuğu çevrim içi panelle ele alındı - Son Dakika

Arter'in "Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisinin yolculuğu çevrim içi panelle ele alındı

03.12.2020 22:29
Arter'in

Arter'de devam eden ve Alman sanatçı KP Brehmer'in otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren "KP Brehmer: Büyük Resim" adlı sergi kapsamında çevrim içi panel düzenlendi.

Arter'de devam eden ve Alman sanatçı KP Brehmer'in otuz yılı aşkın üretiminden geniş bir seçkiyi bir araya getiren "KP Brehmer: Büyük Resim" adlı sergi kapsamında çevrim içi panel düzenlendi.

Arter'in Almanya ve Hollanda'dan üç büyük sanat kurumuyla gerçekleştirdiği bir ortak yapım projesinin son bölümünü oluşturan sergi kapsamındaki panelde, sergi projesine dahil olan farklı aktörler bir araya geldi.

Telekonferans yöntemiyle çevrim içi düzenlenen panele, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli ve serginin küratörü Selen Ansen'le birlikte, proje ortağı kurumların temsilcileri Daniel Koep, Eva Kraus, Petra Roettig ve KP Brehmer'in oğlu Sebastian Brehmer katıldı.

Melih Fereli, serginin oluşmasında birçok kurum ve bireyin katkısı olduğunu belirterek, "Arter adına bu kurumlara ve kişilere teşekkür borçluyum. Bütün bu çalışma şans eseri olmadı. Daha önce bir arada çalışmamış 4 ayrı kurum bir araya geldi. Gerçekten çok güzel bir iş birliği yaptık, onlar bu koleksiyonları zaten sergiliyorlardı. Bizim de Arter olarak 2007'te oluşturmaya başladığımız koleksiyon bu günlere geldi." ifadelerini kullandı.

Fereli, KP Brehmer'in küresel kapitalizme farklı gözle bakan ve yorumlayan bir sanatçı olduğuna dikkati çekerek, sergiyi İstanbul'da açma fikrinin 2014'te oluştuğunu ve yıllar içinde geliştiğini söyledi.

Sergi küratörü Selen Ansen ise kendisi için serginin özel anlamı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ben Dolapdere Arter'in yeni binasında ilk defa bir sergiye küratörlük ediyorum. Burada çalışmamın en mutluluk verici özelliği katlar arası şeffaflık, başka yerlerde diğer katları görme imkanınız olmayabilir ancak burada 10 farklı bölüm de olsa buradaki geçişkenlik çok hoşuma gidiyor. Bu mekanda insanların aşmakta zorlandığı sınırları aşıyorsunuz."

"Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisi hakkında

Berlin'de 1938'de dünyaya gelen Alman sanatçı KP Brehmer'in kapsamlı bir retrospektifine yer verilen sergide, sanatçının esin kaynaklarını ve çalışma yöntemlerini ortaya koyan 200'ün üzerinde yapıtı ve arşiv malzemesi bulunuyor.

Sergiye ayrıca Brehmer'in üretiminde öne çıkan kavram, tema ve düşüncelere derinlemesine bir bakış sunan "KP Brehmer: Sanat -Propaganda" kitabı eşlik ediyor.

Ziyaretçilerini yeni tip koronavirüs salgınına karşı sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter'de, ayrıca "Dinleyen Gözler İçin", "Yağmur Ormanı V" (varyasyon 3), "Gökcisimleri Üzerine", "Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür", "Cevdet Erek: Bergama Stereotip" ve "Altan Gürman" sergileri sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Hollanda, Sanatçı, Alman, Resim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arter'in 'Kp Brehmer: Büyük Resim' sergisinin yolculuğu çevrim içi panelle ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Akıl almaz olay! Soğuktan vücudu yanan ünlü dövüşçü bacaklarını kaybediyordu Namibya'da seçimleri Adolf Hitler'le aynı ismi paylaşan siyasetçi kazandı Bağ evinde canlı müzikli eğlence düzenleyip tepki çeken 14 kişiye toplamda 44 bin lira ceza Aşı açıklamalarıyla eleştiri oklarının hedefindeki Yıldız Tilbe yine esti gürledi: Asla vurulmayacağım Son Dakika: İtalya'da günlük koronavirüs vefat sayısı 993 ile rekor kırdı Bilim Kurulu Üyesi Özlü, yeni korona tedbirlerinin işaretini verdi: Yılbaşında 4 günlük sokak kısıtlaması yapılabilir Koronavirüs denetiminde pes dedirten görüntüler! Koltukların arasındaki gizli bölmede yakalandılar 337 gün sonra ortaya çıkan büyük ikramiye talihlisi neden bu kadar beklediğini anlattı: Tamamen aklımdan çıkmış
10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü Zorya maçında sakatlandı 10 maç sonra sahalara dönen Çağlar Söyüncü Zorya maçında sakatlandı         
22:02
Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar Fauci, Pfizer'ın korona aşısını onaylayan İngiltere'yi eleştirdi: Aceleci davrandılar         
21:24
Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası Kardiyoloji uzmanından korkutan uyarı! Kalp, koronada adeta hedef tahtası         
20:55
CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim CHP'li Gürsel Tekin: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı hazır, partimiz içinden bir isim         
20:17
Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı Son Dakika: Fransa Ulusal Meclisi, Azerbaycan toprağı olan Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanıdı         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 32 bin 381 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu Karadeniz'de ağlara takılan 8 kilogramlık levrek 1.040 liradan satışa sunuldu         
17:25
Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı Suikast girişimi iddiaları sonrası İmamoğlu zırhlı makam aracı kullanmaya başladı         
15:52
Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı Yakınının kazada yaralandığını gören genç çılgına döndü, ortalığı birbirine kattı         
15:27
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü         
15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'li vekile şehit cenazesindeki fotoğrafı hatırlattı: Ahlaksız adam, pişmiş kelle gibi sırıtıyor         
14:56
Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada Kendisini gözaltına almak isteyen polise ateş açıp birini şehit eden zanlı yakalandı! O anlar kamerada         
14:51
Yağmur Sarnıç'tan Yağmur Sarnıç'tan "Bekaretimi anneme inat verdim" diyen Seren Serengil'e ağza alınmayacak sözler         
14:34
9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı 9 yıllık hukuk mücadelesiyle, sattığı geminin parasını faiziyle avukattan aldı         
14:17
Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu         
11:21
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 22:34:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arter'in "Kp Brehmer: Büyük Resim" sergisinin yolculuğu çevrim içi panelle ele alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei