Arter'in yeni binası 13 Eylül'de açılıyor

Çağdaş sanat alanında sürdürülebilir üretim ve sergileme altyapısı sunmak üzere 8 yıl İstiklal Caddesinde hizmet veren Arter'in yeni binası 13 Eylül'de hizmete girecek.

Grimshaw Architects'in tasarladığı Dolapdere'deki yeni bina, 7 açılış sergisiyle sanatseverleri ağırlayacak.

Vehbi Koç Vakfı (VKV) kuruluşu olan Arter'in yeni mekanı, Sevgi Gönül Oditoryumunda düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

Burada konuşan VKV Genel Müdürü Erdal Yıldırım, "Bu binanın arkasında aslında günler, aylar, yıllar, kavgalar, mutluluklar, çok şey var. Bugüne geldiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Yıldırım, vakfın kuruluşunun 50. yılı olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bu özel yılı 'Üstümüze Vazife' sloganıyla kutluyoruz. Vakıf olarak bizim yaptığımız her faaliyette sürdürülebilirlik çok önemli. Kurumları hayata geçirmek kolay olmuyor ama ondan daha zor olan, bu kurumları seviyeyi hiç düşürmeden hatta yükselterek sürdürülebilir kılmak ve sürekli yaşatmak. Bizim Vehbi Koç Vakfı olarak vazifemiz bu."

Kurucu Direktör Melih Fereli, Arter'in kuruluş hikayesine değinerek, "Arter çok küçük bir proje olarak başladı, ama çok büyük bir vizyon yatıyordu arkasında. Arter iddialı bir şekilde değişimi de değiştirecek. Hele bu zamanlarda üzerimizde böyle bir vazife olduğuna ben de inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arter Başküratörü Emre Baykal da sergiler, etkinlikler ve diğer programlar hakkında bilgi aktararak şunları kaydetti:

"Bundan yaklaşık 10 yıl önce, şimdikine çok benzer bir heyecanı Arter'in İstiklal Caddesindeki ilk açılışında yaşamıştık. Sadece benim ve Arter ekibi için değil, sanatla her ne şekilde olursa olsun ilgilenen herkes için heyecan verici bir başlangıçtı. İstiklal Caddesi 211 numaradaki ilk mekanımız bizim için her şeyden önce bir hazırlık, birlikte deneyimleme ve öğrenme alanı oldu. Şimdi orada biriktirdiklerimizi, bize daha farklı imkanlar sunan bu yeni mekana, yine hep birlikte taşıyoruz."

Etkinlikler hakkında

Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter koleksiyonundan oluşturulan "Saat Kaç?" sergisi, bellek, zaman ve mekan kavramları etrafında şekillenirken, Selen Ansen'in küratörlüğünde hazırlanan "Kelimeler Pek Gereksiz" başlıklı koleksiyon grup sergisi de jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor.

Arter'in açılış programında yer alan Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976'da hayatını kaybeden sanatçının tüm üretimini bir araya getiriyor.

"Beyazımtırak" sergisi ise Ayşe Erkmen'in 1970'lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri buluşturuyor.

Rosa Barba'nın 2010-2015'te müze depolarında çektiği üç filmden oluşan "Gizli Konferans" başlıklı yerleştirmesi ve İnci Furni'nin "Bir An İçin Durdu" başlıklı kişisel sergisi Arter'in açılış işleri arasında yer alırken, Celeste Boursier-Mougenot'nun "offroad, v.2" başlıklı yerleştirmesi, dışarıdaki rüzgarın hızı ve yönüyle etkileşim içinde hareket eden üç adet kuyruklu piyanodan oluşuyor.

2 Ocak'a kadar herkes için ücretsiz

Etkinlik Programı kapsamında ilk dört ay içinde Arter'de yer alacak sanatçılar arasında Aydın Esen, Portrait and a Dream, Elif Çağlar Quartet, Can Çakmur, In Hoodies, Emin Fındıkoğlu Beşlisi ile Tolgahan Çoğulu ve Sinan Ayyıldız Duo da bulunuyor.

Arter, sahne sanatları, klasik, çağdaş ve elektronik müzik, film, performans sanatı ve dijital sanatlar gibi pek çok disiplinin yenilikçi örnekleri ve nitelikli yorumlarına yer verecek.

Jonas Mekas Retrospektifi'yle 22 Ekim'de başlayacak "Film Programı", bir hafta boyunca sanatçının neredeyse tüm üretimini izleyicilerle buluşturacak. Jonas Mekas toplu gösteriminin ardından Arter'in koleksiyon sergilerine paralel olarak hazırlanan bir içerikle devam edecek olan Film Programı, Agnes Varda, Chantal Akerman, Alain Resnais, Chris Marker, Laurie Anderson, Apichatpong Weerasethakul gibi yönetmen ve sanatçıların filmlerinden örnekleri bir araya getirecek.

"Öğrenme Programı" kapsamında kamuya açık olarak düzenlenecek konuşmalar, atölye çalışmaları, seminerler ve sergi turları düzenlenecek. Bunun yanı sıra "Gençlik Konseyi" ve "Arter Araştırma Programı adıyla iki uzun soluklu program hayata geçirilecek.

Sergilere girişin 2 Ocak'a kadar herkes için ücretsiz olacağı Arter, 24 yaş ve altındaki ziyaretçilerini ise sürekli ücretsiz olarak ağırlayacak.