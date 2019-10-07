Arter, sanatseverlere dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyor

Sanatın tüm disiplinlerini kapsayan programıyla herkes için erişilebilir, canlı ve sürdürülebilir bir kültür ve yaşam platformu olmayı hedefleyen Arter'in etkinlik ve öğrenme programları 12 ve 13 Ekim'de sanatseverlere dolu dolu bir hafta sonu vaat ediyor. Hafta sonu Arter'de, Noé Soulier'nin Performing Art başlıklı performans koreografisi; gösteriyle bağlantılı "Müzenin Koreografisi" başlıklı söyleşisi; "Şeyin Neresinde Bellek?" başlıklı konuşma ve çocuklar için Perküsyon Atölyesi gerçekleşecek.

ETKİNLİKLER

Arter'in, tüm sanat disiplinlerinden yenilikçi örneklere ve nitelikli yorumlara yer veren Etkinlik Programı, Eylül 2019–Mayıs 2020 tarihleri arasında bir performans sanatı seçkisi de sunuyor. Selen Ansen'in küratörlüğünü üstlendiği bu performans programı, Kutlama, Katılma ve Tınlama başlıklarını taşıyan, birbiriyle ilişkili ve ardışık üç bölümden oluşuyor. Performans programının Eylül ayında başlayan ilk bölümü Kutlama, Ekim ayında Fransız koreograf ve dansçı Noé Soulier'nin Performing Art isimli performansıyla devam ediyor. Soulier, sahnelenmek üzere tasarlanan ve deneysel bir sergi niteliği taşıyan performans koreografisi Performing Art'ın yeni bir versiyonunu 12 Ekim Cumartesi ve 13 Ekim Pazar günleri 15.00'te ve 18.30'da sergileyecek. Teknik eylemler ve sahne için kurgulanmış jestler ile sanat yapıtlarını iç içe geçiren Performing Art'ın bu yeni versiyonu, Arter Koleksiyonu'ndan bir eser seçkisini harekete dayanarak yeniden ele alan bir koreografiyle, profesyonel sergi kurucuları tarafından icra edilecek. Arter'in Sevgi Gönül Oditoryumu'nda gerçekleşecek etkinliğin biletleri Arter'den temin edilebilir veya telefonla rezervasyon yaptırılabilir.

ÖĞRENME PROGRAMI

Arter'in çağdaş sanatı üretildiği bağlam, ziyaretçilerin gündelik deneyimleri ve hayal gücüyle ilişkilendirerek yorumlamaya açan Öğrenme Programı da 12 ve 13 Ekim'de Çocuk Atölyeleri ve Yorumlama Etkinlikleri ile devam edecek.

Çocuk Atölyeleri kapsamında Amy Salsgiver ve Nihal Saruhanlı'nın 12 Ekim Cumartesi günü 11.00'de gerçekleştireceği Perküsyon Atölyesi'nde 8-11 yaş aralığındaki genç müzisyenler, Arter'de sergilenen bir yapıta, vurmalı çalgılar ve beden perküsyonu ile eşlik edecekler. Davul çemberi düzeninde birlikte çalışarak kendi hayal ettikleri hikâyeler ve seslerle bir perküsyon orkestrası oluşturacak, enstrümanlarıyla yapıtlara ses verecekler. Atölye biletleri Arter'den temin edilebilir; 0212 708 58 00 numaralı telefondan ya da ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek rezervasyon yaptırılabilir.

Sergilenen yapıtların bağlamını genişletmeyi amaçlayan Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ise sanatçı ve yazar Deniz Gül, Arter'in açılış programında yer alan Saat Kaç? sergisinden yola çıkan bir etkinlik gerçekleştirecek. 12 Ekim Cumartesi günü 11.00'de sergi mekânında gerçekleşecek Şeyin Neresinde Bellek? başlıklı etkinlikte Gül, katılımcılarla beraber belleğin sanat eserlerinde nasıl tezahür edebileceğini tartışmaya açacak. Katılımın 18 kişiyle sınırlı ve ücretsiz olduğu etkinliğe kayıt olmak için ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta gönderilebilir.

Performing Art isimli performans koreografisini sergileyecek olan Fransız koreograf ve dansçı Noé Soulier aynı zamanda; 13 Ekim Pazar günü saat 16.30'da Atölye'de performansıyla bağlantılı "Müzenin Koreografisi" başlıklı İngilizce bir konuşma gerçekleştirecek.