Arter, yeni binasının kapılarını açmaya hazırlanıyor
1 saat önce
Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter, Eylül ayında kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.
Vehbi Koç Vakfı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07
'na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter, Eylül
ayında kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.
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