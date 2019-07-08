Son Dakika Haberleri: Arter, yeni binasının kapılarını açmaya hazırlanıyor
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Arter, yeni binasının kapılarını açmaya hazırlanıyor

1 saat önce

Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter, Eylül ayında kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.

Arter, yeni binasının kapılarını açmaya hazırlanıyor, System.String[]
Vehbi Koç Vakfı'na bağlı bir kurum olarak 2010 yılında açılan Arter, Eylül ayında kapılarını yeniden ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:07 
Vehbi Koç Vakfı, Eylül, Ekonomi
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