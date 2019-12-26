Arteta galibiyetle başlayamadı - Son Dakika
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Arteta galibiyetle başlayamadı

6 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in yeni teknik direktörü Mikel Arteta, ilk resmi maçında karşılaştığı Bournemouth maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.


Arsenal'in çiçeği burnunda teknik direktörü Arteta, 1 puan ile siftah yaptı. Daha önce formasını giydiği Londra temsilcisinde Arteta, ligin 19. haftasında ilk resmi maçında çıktığı Bournemouth deplasmanında sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde son 11 müsabakada yalnızca 1 kez 3 puana uzanabilen Arsenal, Emery'nin ardından Arteta ile çıkış ararken, deneyimli çalıştırıcı ile ilk maçında beraberlik almış oldu.


Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil de karşılaşmada forma giydi. 75 dakika sahada kalan Mesut, yerini Willock'a bıraktı. - İSTANBUL

Mikel Arteta, Bournemouth, Arsenal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:30 Kaynak: İHA
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