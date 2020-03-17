Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı! - Son Dakika Spor

Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı!

6 saat önce

Arthur Zico, Instagram hesabından corona virüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.

Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı!, System.String[]

Arthur Zico, Instagram hesabından corona virüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.

Arthur Zico, Instagram, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:13 
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