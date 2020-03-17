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Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı!
6 saat önce
Arthur Zico, Instagram hesabından corona virüs testi yaptırdığını ve negatif çıktığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:13
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