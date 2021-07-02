Artı Bilim ile Eğitim ve Öğretimde İndirim Protokolünü İmzaladı - Son Dakika

İLKADIM BELEDİYESİ ARTI BİLİM İLE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE İNDİRİM PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

BAŞARISINI BELGESİ İLE KANITLAYAN ÖĞRENCİYE YÜZDE YÜZ BURSLULUK

İlkadım Belediyesi, Artı Bilim ile "Eğitim İş Birliği Protokolü" imzaladı. Protokol gereği belediye çalışanları ile Belediye'nin referans olacağı öğrencilerin eğitim ve öğretim ücretlerinde yüzde 15 ile 20 arasında indirim uygulanacak.

Eğitim hizmetinde indirim sağlayan protokolde imzaları, İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Şerif Mırık ve Artı Bilim Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Yondemir imzaladı. İmzalanan protokol çerçevesinde, belediye personelinin ve birinci derece yakınlarının çocukları, Artı Bilim Ortaokulu ve Artı Bilim Anadolu Lisesi branşlarında kayıtlarda yıllık eğitim ücretleri üzerinden yüzde 20 indirimden ayrıca bursluluk şartlarına uyan öğrencilerden de yüzde 100 ile yüzde 40 arasında kurulan komisyon üyelerinin belirlediği oranlarda indirimden faydalanabilecekler. Başarısını belgelerle ibraz eden öğrenciler komisyona girmeden yüzde 100 bursluluktan yaralanabilecekler.

"Özel Eğitim kurslarında yüzde 15 indirim"

Kaldığı ikametgah adresine yakın noktalardan özel eğitimden faydalanmak isteyen öğrenciler ise Ulugazi Mahallesi'nde bulunan Mustafa Duran Özel Eğitim Kursu'ndan, Adalet Mahallesi'nde Duruşehir Özel Eğitim Kursu, Yenimahalle İsmet İnönü Bulvarında bulunan Yeni Sistem Özel Eğitim Kursundan yüzde 15 indirimden faydalanacaklar.

"Öğrencilerimize hayırlı olsun"

Artı Bilim Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Yondemir'in katıldığı imza töreninin ardından bir açıklama yapan, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık eğitim protokolünün hayırlı olmasını diledi.

"Eğitim tek önceliğimiz"

2021-2022 Eğitim Öğretim yılında tüm öğrencilere başarılar dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Eğitim önceliğimiz. Belediye çalışanlarımızın çocuklarının eğitimi için Artı Bilim ile birlikte eğitim protokolü imzaladık. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Emeği geçen herkese teşekkür etti"

Artı Bilim Halkla İlişkiler Müdürü Cansu Yondemir de İlkadım Belediyesi ile işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, eğitim ve öğretime yönelik yaklaşımı ve sunduğu hizmetlerden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.