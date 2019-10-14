ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. S¸. tarafından hazırlanan ARTI·ST 2019/ 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, İstanbul Kitap Fuarı ile aynı tarihlerde düzenleniyor.