Son Dakika Haberleri: ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor
Son Dakika Ekonomi ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor

ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor

23 dakika önce

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. S¸. tarafından hazırlanan ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, İstanbul Kitap Fuarı ile aynı tarihlerde düzenleniyor.

ARTI·ST 2019 / 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2 Kasım’da başlıyor, System.String[]

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A. S¸. tarafından hazırlanan ARTI·ST 2019/ 29. I·stanbul Sanat Fuarı, 2-10 Kasım tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, İstanbul Kitap Fuarı ile aynı tarihlerde düzenleniyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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