Son Dakika Haberleri: Artık 3 Puanla Tanışmamız Lazım"

Artık 3 Puanla Tanışmamız Lazım"

25 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isterdik ama olmadı.

Artık 3 Puanla Tanışmamız Lazım
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel, "Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isterdik ama olmadı. Oynanan futbol ise umut verdi." dedi.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Adana Demirspor karşılaşmasında iyi oynadıklarını ancak son dakikada yedikleri şansız bir golle yenildiklerini söyledi.

Devre arasında iki kamp yaptıklarını ve takımı iyi hazırladıklarını vurgulayan Yüksel, "İyi bir maç oldu. Rakibimiz ligin en kaliteli ekiplerinden. Bizim çocuklarımız çıktılar, aslanlar gibi mücadele ettiler. Son dakikada gelen golle maalesef sahadan yenik ayrıldık. Ligin ikinci yarısına iyi başlamak isterdik ama olmadı. Oynanan futbol ise umut verdi. Bundan sonraki maçlarımızda artık 3 puanla tanışmamız lazım. Çocuklarımız bunun sinyallerini verdi." diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Yüksel, mali durumla ilgili bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini, destek bulmaları halinde transfer tahtasını açarak takıma takviye yapabileceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:33 Kaynak: AA

Adana Demirspor, Futbol, Kardemir Karabükspor, Spor
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