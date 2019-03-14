Son Dakika Haberleri: Artık Araçlar Onları Bekliyor

Artık Araçlar Onları Bekliyor

23 dakika önce

Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında, artık yayalar rahatlıkla karşıdan karşıya geçebiliyor.

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Eskişehir'de, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında, artık yayalar rahatlıkla karşıdan karşıya geçebiliyor. Vatandaşların araçları beklediği bir çok noktada artık araçlar yayaları bekliyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın kampanyası olumlu sonuçlar gösterdi. Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla yapılan kampanyada, artık insanlar güvenle karşıdan karşıya geçebiliyor. Kentin birçok noktasında bulunan yaya geçitlerindeki vatandaşları gören sürücüler, durarak vatandaşlara geçiş üstünlüğü tanıyor.

Yaya geçitlerini kullanan kent halkı da İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyadan memnun olduklarını, eskiden araçların geçmesini ya da sürücülerin kendi inisiyatifinde yol vermelerini beklediklerini ancak şuan geçiş üstünlüğünün kendilerinde olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Eskişehir, İçişleri Bakanlığı, Yaşam
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