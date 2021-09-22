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'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR' - Son Dakika

'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR'

22.09.2021 11:52

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de diğer ülkelere göre aşıya erişimin daha kolay olduğunu söyledi.

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de diğer ülkelere göre aşıya erişimin daha kolay olduğunu söyledi. Aşının artık Türkiye'de bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, "Vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bizim milli güvenlik sorunumuz haline geldi. Her gün bir uçak düştüğü kadar insanımızı kaybediyoruz. Aşı olmak bir vatan görevi ile eşittir." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, gün geçtikçe artan vaka ve ölüm sayıları hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı hakkında uyarılarda bulanan Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'de diğer ülkelere göre aşıya kolay bir şekilde erişilebildiğini söyledi.

'VAKA SAYILARI DAHA DA ARTACAK'

Prof. Dr. İlhan Çetin, 2020 yılında özellikle Eylül'ün ortalarında başlayarak Ekim, Kasım ve Aralık aylarında vaka sayılarında aynı zamanda da ölüm ve hasta sayılarında ciddi bir artış gözlendiğini belirterek, "Bu sene de trend oraya kadar gidiyor. Şu anda 5 binlere kadar düşürdüğümüz koronavirüs vaka sayıları, yaklaşık 27 ile 30 bin arasında ki limite kadar yükselmiş durumdadır. Maalesef vaka sayılarının daha da artacağını düşünüyoruz. Bunu düşünmemizde ki temel faktörlerden bir tanesi 15 gün önce okullar açılmaya başladı. Bu hafta ise üniversitelerimizin önemli bir kısmı eğitim öğretim dönemlerini başlattılar. Önümüzde ki haftalarda da hemen hemen tüm üniversiteler eğitim dönemlerine başlayacak. Her ne kadar derslerin yüzde 40'ı online olarak yapılacak olsa da ülkemizde ciddi bir hareketlilik var. 2 milyona yakın öğrenci yaşadıkları şehirden öğrencisi oldukları şehirlere hareket halindeler. Bundan dolayı hava ve kara yollarımızda ciddi bir yoğunluk olduğunu biliyoruz. Bu durumda üç temel faktör olan maske, mesafe ve hjjyene daha çok sarılmazsak maalesef vaka sayılarımız bunun çok daha üzerine hatta 2 katına kadar çıkabileceğini düşünüyoruz." dedi.

'EKSİK AŞILAR TAMAMLANMALI'

Prof. Dr. Çetin, hastanelerde ki yatak doluluk oranlarının yeniden yükseldiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz ki ölüm sayımız 250-300 bandına kadar yükseldi. Şu anda yoğun bakımlarımızda ağzına kadar dolmaya başladı. Bunun üzerinde ki yükün sağlık sistemini zorlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle sevgili vatandaşlarımızın da mutlaka eksik aşılarının tamamlamasını arz ediyoruz. Bütün bunların yanında hijyenimize, mesafemize ve maskemize dikkat etmekte fayda var. Vakalarımızın yaklaşık yüzde 85-90'a yakınının aşılarını olmayan veya aşılarını eksik olan insanlarımızdan oluştuğunu görüyoruz. Bu da şunu gösteriyor ki eğer yüzde 80'nin üzerinde bir aşı tamamlama oranına ulaşırsak vaka sayılarında, ölüm oranlarında, yoğun bakımlara gidiş ve hastaneye yatış oranlarında çok ciddi bir düşüş sağlayabilir. Vatandaşlarımızın toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri gerekiyor. Bu bizim milli güvenlik sorunumuz haline geldi. Her gün bir uçak düştüğü kadar insanımızı kaybediyoruz. Bu pandemiye ve ölümlere alışılmış bir pozisyon içerisindeyiz. Kayıplarımız çok yüksek boyutlarda. Artık aşı bir milli güvenlik sorunudur. Aşı olmak ise bir vatan görevi ile eşittir. Maalesef son pişmanlık fayda etmiyor. Aşılamada yüzde 80'in üzerine ulaşırsak vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş sağlayabiliriz." diye konuştu.

'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR'
'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR'
'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR'
'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, COVIRAN Bereket, Vatan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ARTIK AŞI MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR, AŞI OLMAK BİR VATAN GÖREVİ İLE EŞİTTİR' - Son Dakika


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