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'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM' - Son Dakika

'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM'

17.06.2021 09:51

ANTALYA'da 8 ay önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan (42), sağlık merkezinde yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulaması ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklardan yüzde 60 oranında kurtuldu.

ANTALYA'da 8 ay önce gittiği güzellik merkezinde yüzünde 2'nci derece yanıklar oluşan Aslı İlhan (42), sağlık merkezinde yapılan dermapen (mikro iğneleme) uygulaması ve kolajen içerikli ürünlerle yanıklardan yüzde 60 oranında kurtuldu. Yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık rahatlıkla aynaya bakabildiğini söyledi.

Muratpaşa ilçesinde yaşayan 1 çocuk annesi Aslı İlhan, geçen yıl 2 Kasım'da sosyal medyada reklamını görüp gittiği A.A.'ya ait güzellik salonunda, yüz toparlama işlemi yaptıracağını söyledi. Burada işlemleri başlayan İlhan'a ikinci seansta lazerli uygulama yapan işletme sahibi, iddiaya göre telefonda sevgilisiyle tartışmaya başladı. Bu sırada Aslı İlhan yüzünde yanıklar hissetti. Bu durumu A.A.'ya söyleyen İlhan, uygulamanın ardından evine gitti. Yanıklardan dolayı acı çeken İlhan, eczaneye giderek yüzü için kremler aldı. İlhan, 25 Şubat günü yanıkların tedavisi için bu kez A.G.'ye ait güzellik merkezine gitmeye karar verdi. Daha önce gittiği merkezde uygulanan işlem nedeniyle yüzünde yanıklar oluştuğunu anlatan İlhan, ikinci gittiği merkezde de uygulanan işlem sonrası benzer sorunlarla karşılaştı.

PARASINI İSTEYİNCE TEHDİT EDİLDİ

Yüzünün tamamında yanıklar oluşan Aslı İlhan, iki güzellik merkezinden, ödediği 6 bin TL'nin iadesini istedi. Ancak bu isteğini reddeden güzellik merkezi sahipleri iddiaya göre kendisini tehdit etti. İlhan bunun üzerine polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İlhan'ın aldığı raporda, yüzünde 2'nci derece yanıklar oluştuğu belirlendi.

YANIKLAR YÜZDE 60 AZALDI

Güzellik merkezlerinde istediği sonucu alamayan Aslı İlhan, yüzü için bu kez bir sağlık merkezine başvururken, ayda bir yapılan dermapen uygulamasıyla yüzünde belirgin düzelmeler başladı. İlhan, dermapen uygulamasını 2 seans gerçekleştirdikten sonra kolojen içerikli ürünler kullanarak yüzündeki yanık izlerinden yüzde 60 oranında kurtuldu.

'2 AY SONRA DÜZELECEK'

Yanlış uygulama sonucu yüzünde yanıklar oluştuğunu ifade eden Aslı İlhan, 6 ay önce güzellik salonuna gittiğimde cilt bakımı toparlama işleminde, cildimi yanlış tedavi sonucu yaktılar. Daha sonra doktorun ve hastanenin önerdiği yöntemle yüzümü bu hale getirdim. Tamamen geçmedi ama düzeldi. İlk yandığı süreçte doktorun verdiği raporda yaklaşık 9 ay kadar süreç geçmesi gerekiyordu, 6 ay geçti, yaklaşık 2 ay sonra tamamen düzelecek dedi.

'ESTETİK YAPTIRMADIM, CİLT BAKIMI İÇİN GİTTİM'

Yüzüne estetik yaptırmadığına dikkat çeken İlhan, cilt bakımı sonucunda 2'nci derece yanık hasarı oluştuğunu söyledi. İlhan, Herkes estetik yaptırırken başıma böyle bir şey geldiğini düşünmüş ama estetik için değil, cilt bakımı için güzellik salonuna gittim. Yanlış yapılan bir yöntem sonucu cildimde 2'nci derece yanıklar meydana geldi. İlk bir hafta yüzümde yanıklar çok fazla olduğu için ağrı ve acılar çok fazlaydı. Çoğu insan bilmediği için yargıda bulundu. Ben estetik yaptırmadım, rutin bir cilt bakımı işlemi için gittim. Karşı taraf bunu kabul etmediği gibi tehdit etti. Şu an konu yargıya taşındı ve orada devam ediyor diye konuştu.

'DÜZELMEYE BAŞLADI AMA TAMAMEN DÜZELMEDİ'

Sosyal medyada yapılan yorumlar nedeniyle çok kırıldığını ifade eden Aslı İlhan, pandemi nedeniyle yargı sürecinin yavaş işlediğini söyledi. İlhan, yüzünün geçen süreçte iyileşmeye başladığını belirterek, Yüzüm toplanmaya başladı ama tamamen düzeldi diyemeyiz. İnsanlar, sosyal medyada gördükleri reklama güvenmesin. Doktor kontrolündeki yerlere gitsinler, ben elit bir yerde olduğunu düşünerek gittim, reklamına güvendim ama sonucun böyle olmadığını gördüm. Bu şekilde mağdur oldum, üstüne tehdit edildim ve suçlandım. Bu yaşadıklarım tüm güzellik salonlarının kötü olduğu anlamına gelmesin, ben sadece gittiğim iki salonla sorun yaşadım. İsterim ki insanlar da oraya gidip mağdur olmasın dedi.

'ARTIK AYNALARA BAKABİLİYORUM'

Gittiği uzman doktorun verdiği ilaçlarla yüzünün toparlanmaya başladığını belirten İlhan, artık aynaya bakabildiğine dikkat çekti. Aslı İlhan, Artık rahat bir şekilde sokaklarda dolaşabiliyorum. İnsanların 'Geçmiş, iyileşmişsin' gibi tepkilerini alınca çok mutlu oluyorum. En önemlisi de artık aynaya rahatlıkla bakabiliyorum diye konuştu.

'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM'
'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM'
'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM'
'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM'

Cilt Bakımı, Muratpaşa, Estetik, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'ARTIK AYNAYA BAKABİLİYORUM' - Son Dakika


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