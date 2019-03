Artık Bağımsız Bir Şekilde Karar Alabiliyoruz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Savunma sanayisinde bağımlıydık, ekonomide bağımlıydık, hamdolsun artık değiliz. Artık kendi silahlarımızı, İHA'larımızı üretiyoruz ve Afrin'de, Suriye'de operasyon yapıyoruz. Eğer kendi silahlarımızı üretemeseydik, bu operasyonları yapamazdık, o mazlumlara el uzatamazdık. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye borcumuzu ödedik ve artık bağımsız bir şekilde karar alabiliyoruz." dedi.



Kurum, Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, partisinin Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.



Türkiye'nin 16 yılda, her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:



"Savunma sanayisinde bağımlıydık, ekonomide bağımlıydık, hamdolsun artık değiliz. Artık kendi silahlarımızı, İHA'larımızı üretiyoruz ve Afrin'de, Suriye'de operasyon yapıyoruz. Eğer kendi silahlarımızı üretemeseydik, bu operasyonları yapamazdık, o mazlumlara el uzatamazdık. Ekonomide bağımlıydık, IMF'ye borcumuzu ödedik ve artık bağımsız bir şekilde karar alabiliyoruz. Eskiden manşetlerle iktidarın değiştiği bir ülkeydik, şimdi hamdolsun siyasi istikrar ve güvenin merkezi olduk."



Bakan Kurum, birilerinin Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa uyanmasını beklediğini, bunun planlarını yaptığını vurgulayarak, "Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Biz, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Son 17 yılda, Konya'mıza toplam 51 milyar liralık, yani eski parayla 51 katrilyonluk iş yaptık. Bunun 12 buçuk milyar lirası çevre ve şehircilik yatırımları oldu. Bu alandaki yaklaşık 1 milyar liralık yatırımımız da devam ediyor." diye konuştu.



"31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, zillet ittifakına karşı ülkenin beka mücadelesine önderlik ettiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz Cumhur İttifakı'nı kurarken, CHP de illet ve zillet ittifakını kurdu. Ne kadar adam varsa birleştiler ve terör örgütünün siyasi uzantısıyla kol kola girdiler. Şimdi biz vatan diyoruz, bayrak diyoruz, ezan, millet diyoruz. Onlar da diyorlar ki 'O başkan Kandil'in başkanı'. Sen bunlarla nasıl beraber olursun, sen terör örgütüyle nasıl beraber hareket edersin ya? Sırtını Kandil'e yaslayanlarla nasıl beraber hareket edersin? Bu ülkenin, milletin, devletin, bayrağın birliği, bütünlüğü nerede ya? Nerede senin bu anlayışın? 31 Mart herhangi bir seçim değildir. 31 Mart, bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle milletimiz kazanacak, Türkiye kazanacak."



"Birçok projeyi birer birer hayata geçireceğiz"



Cihanbeyli Belediye Başkanı ve başkan adayı Mehmet Kale'nin ilçeye yapacağı her hizmetin arkasında olduklarına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:



"Her şeyden önce doğal gazı yakın zamanda ilçemize kazandıracağız. Cihanbeyli'nin yıllardır hayali olan Organize Sanayi Bölgesi'nin proje ve tahsis işi bitti. En kısa sürede sonuç alacağız. Cihanbeyli'de istihdam sorunu tarihe karışacak. İnşallah Cihanbeyli'yi önümüzdeki dönemde termal turizmin merkezi haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Ayrıca Türkiye'nin en büyük hayvan alım-satım merkezini de inşa edeceğiz. Cihanbeyli'de TOKİ eliyle konut yapımına dair başkanımızın talepleri var, bunları değerlendiriyoruz. Cihanbeyli'de bir de şehir meydanı düzenleme ve yeraltı otoparkı projemiz var. Burayı da el birliğiyle inşa edip, siz değerli kardeşlerimize armağan edeceğiz. Bunun gibi daha birçok projeyi birer birer hayata geçireceğiz."



Konuşmaların ardından Bakan Kurum, vatandaşlara karanfil dağıttı.



Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, bazı milletvekilleri, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

