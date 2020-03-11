Artık basketbol potası yerine ellerini kullanmayacaklar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artık basketbol potası yerine ellerini kullanmayacaklar - Son Dakika

Artık basketbol potası yerine ellerini kullanmayacaklar

7 saat önce

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin, pota olmadığı için ellerini çember yapıp basketbol oynadığı görüntüleri izleyince, okul bahçesine pota yaptırdı.

Artık basketbol potası yerine ellerini kullanmayacaklar, System.String[]

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'ndaki öğrencilerin, pota olmadığı için ellerini çember yapıp basketbol oynadığı görüntüleri izleyince, okul bahçesine pota yaptırdı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, sosyal medya hesabına gelen bir videoda, Yalnızceviz Köyü Ortaokulu'nda basketbol sahası olmadığı için öğrencilerin elleri ile pota yaparak basketbol oynadıklarını gördü. Görüntüleri izleyen Başkan Dinçer, okula pota yapılması talimatını verdi. Dinçer, "Gelecek nesillerimizin en iyi şartlarda yetişmesi için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya hazırız. Belediyecilik sadece yol ve sudan ibaret değil. Önemli olan vatandaşlarımızın gönüllerine girebilmek. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim almaları sağlamak. Yalnızceviz köyündeki öğrencilerimizin bizlere sosyal medya üzerinden göndermiş oldukları videoyu izledik. Öğrencilerimiz basketbol oynamak için kendi imkanlarını kullanmışlar. Bizden pota yapmamızı istemişler. Bu öğrencilerimizin sportif alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri, basketbol potası bulunmayan okulumuza pota yapılmasını sağladık. Çocuklarımızın isteğini yerine getirdik" diye konuştu.Öğrencilerde pota kurulmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.


Evren Dinçer, basketbol, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 03:04 Kaynak: DHA
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