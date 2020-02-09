Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor - Son Dakika Dünya

Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor

6 saat önce

Teknolojinin ilerlemesiyle oyun konsollarında gördüğümüz öldüren robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor

Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor, System.String[]

Katil robotlar dendiğinde ilk aklımıza oyun konsollarında gördüğümüz sanal videolar gelebilir. Ancak yapay zeka gibi yazılım teknolojisinde görülen ilerleme ile katil robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor.


Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek.

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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:29 
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