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Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor
6 saat önce
Teknolojinin ilerlemesiyle oyun konsollarında gördüğümüz öldüren robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor
Katil robotlar dendiğinde ilk aklımıza oyun konsollarında gördüğümüz sanal videolar gelebilir. Ancak yapay zeka gibi yazılım teknolojisinde görülen ilerleme ile katil robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor.
Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:29
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