Artık bilim kurgu değil: Katil robotlar cepheye gitmeye hazırlanıyor

Katil robotlar dendiğinde ilk aklımıza oyun konsollarında gördüğümüz sanal videolar gelebilir. Ancak yapay zeka gibi yazılım teknolojisinde görülen ilerleme ile katil robotlar artık bilim kurgu olmaktan çıkıyor.



Sanal olmaktan çıkan katil robotların hayata geçirilmesi savaşların da seyrini değiştirecek.