Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak - Son Dakika

Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak

16.10.2020 09:55
Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak, System.String[]

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'ine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik, Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınlanan 'Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'ine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, oluşturulacak sisteme ilişkin bilgiler verirken, düzenlemenin esas amaçlarını; emlakçılıkta hizmet kalitesini arttırmak ve kayıt dışı iş yapanları sektörün dışına çıkarmak olarak açıkladı. Geçen yıl neredeyse 390 milyar lira değerinde kayıtlı gayrimenkul satışı yapıldığının altı çizilirken, Eskişehir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Gazi Çelik; gayrimenkul danışmanlığında artık bir masa ve bir sandalye ile iş yapılamayacağını vurgulayarak, bundan sonra bu sektörde hizmet verenlerin belli başlı eğitimleri başarıyla geçmiş ve profesyonel bir şekilde çalışan insanlardan oluşacağını söyledi.

"Kimse kafasına göre danışmanlık yapamayacak"

Emlakçıların ve satış danışmanlarının, Sorumlu Emlak Danışmanı Mesleki Yeterlilik Belgesi (Seviye 5) ve Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi olmadan, bu sektörde hiçbir resmi iş yapamayacağına dair uyarılar büyük harflerle ifade edildi. Belgesiz kişilerin artık belge almak adına başvuru yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Çelik, "Gayrimenkul danışmanlarının artık bu saatten sonra 'bir masa, bir sandalye' devri bitti. Bundan sonra yetki belgesini almayan danışmanlar, bu işi yapamayacaklar. Belgesiz kişiler, ilan sitelerine giremeyecek, herhangi bir resmi işlem yapma hakkına sahip olmayacak. Artık gayrimenkul danışmanlığı işini mutlaka belgeli insanlar yapacak. Kişilerin, bu belgeyi almak için vergi kaydı yaptırmaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na kayıt olmaları ve bizim meslek odamız olan Emlak Komisyoncuları Odası'na kayıt olmaları lazım. Yetki belgesinin alınması gerekiyor. Yönetmeliğe göre yüz saatlik bir eğitim sürecimiz başlayacak. Bu yüz saatlik eğitim programı da bitirildikten sonra belge teslim edilir. Kişi, bunun ardından görevine başlayabilir" şeklinde konuştu.

"Sistemin oturması için zamana ihtiyaç var"

Sektörün içinde yer alan insanlar, böyle bir düzenlemenin gerekli olduğu uzun zamandır dile getiriyordu. Pek çok kişi, bu talebin karşılanmış olmasının; sektördeki pek çok boşluğu doldurduğunu aktarıyor. Konu hakkında açıklamalarına devam eden Başkan Çelik ise, "Tabii bu iş; gayrimenkul danışmanlığı yapmış, bu eğitimden geçen ve belgelerini alan insanlar tarafından yapılacağı için gayet sağlıklıdır. Yaklaşık 5-6 ay, en geç bir yıl içinde sistem tam manasıyla oturur diye düşünüyorum. Mutlaka insanları aldatmak için çeşitli yollara başvuranlar olacaktır. Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle çok çeşitli sahtekarlıklar görüyoruz. Bu sistemin oturabilmesi için belli bir süre lazım. Biz de bununla ilgili oluşabilecek açıklarla ilgili önlemlerimizi almaya çalışırız" sözleriyle kararın önemine değindi.

Alan da satan da aracı da memnun

Sistemde yapılan bu değişiklik sayesinde vergi kaçakçılığının önleneceği, tüketicilerin ve emlakçıların haklarının korunacağı düşünülüyor. Konu hakkında pek çok olumlu yorum gelirken, yapılan düzenlemenin her kesimin yararına olduğunu söyleyen Gazi Çelik, "Amacımız vergi kaçağını önlemek, tüketicilerin ve meslektaşlarımızın haklarını korumaktır. Bundan sonra sağlıklı bir alışveriş devam eder. Ben buradan tüketicilere de sesleniyorum. Yıllarca yapmış oldukları birikimleri, gayrimenkul danışmanı olmayan bir insanla iş yapıp heba etmesinler. Mutlaka bizim üyelerimizden gayrimenkul danışmanlarına sorarak alışveriş yapsınlar. Ben buradan şunu da söylüyorum. Her insanın bir muhasebecisi, avukatı olduğu gibi; herkesin bir emlakçısı, gayrimenkul danışmanı olmalıdır diyerek buradan tüketicilere tavsiyede bulunuyorum. Bunlarla birlikte yeni çıkan yönetmeliğimize göre; gayrimenkul alışverişi yapan insanların, meslektaşlarımıza ödeyecekleri rakam yüzde 4'e çıktı, kiralamalarda ise bir kira bedelidir" dedi.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ön planda

Alınan bu karar ile adil rekabetin sağlandığı ve sektörün kalitesinin arttırıldığı belirtiliyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ülkedeki gayrimenkul satışlarının yarısının emlak işletmeleri aracılığıyla yapıldığını belirtirken; emlakçılık faaliyetlerinde bulunan 60 binin üzerinde işletme bulunduğunu açıkladı. Pekcan, "Kayıt dışı faaliyetler nedeniyle bu sayının çok daha üzerinde kişinin taşınmaz alım satımı ile kiralanmasına aracılık ettiği tahmin ediliyor. Yaptığımız düzenlemeyle şeffaf, hesap verebilen ve kayıt altında bir emlakçılık sektörü oluşturulmasını ve sektörün yakından takip edilerek haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını amaçlıyoruz" diyerek bu kararın ne denli önemli olduğunu anlatmıştı. - ESKİŞEHİR

Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak
Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak
Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak

Gayrimenkul, Eskişehir, Emlak, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Artık bir masa ve bir sandalye ile emlakçılık yapılamayacak - Son Dakika Ekonomi

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