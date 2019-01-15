Son Dakika Haberleri: Artık Birlikte Değiliz'

Artık Birlikte Değiliz'

24 dakika önce

27 yaşındaki şarkıcı Lena Meyer-Landrut, ayrılık mesajını masmavi bir deniz fotoğrafı paylaşarak şöyle duyurdu: "Basında konu olmadan önce veya dışarıya farklı yansımadan size bildirmek istedim. Max ile ben artık birlikte değiliz.

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27 yaşındaki şarkıcı Lena Meyer-Landrut, ayrılık mesajını masmavi bir deniz fotoğrafı paylaşarak şöyle duyurdu: "Basında konu olmadan önce veya dışarıya farklı yansımadan size bildirmek istedim. Max ile ben artık birlikte değiliz." Lena mesajında ayrıca "Son sekiz yıl için inanılmaz bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Benim ve özellikle de Max'ın mahrumiyetinin korunmasını umut ediyorum" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:59 

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