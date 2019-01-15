Artık Birlikte Değiliz'

27 yaşındaki şarkıcı Lena Meyer-Landrut, ayrılık mesajını masmavi bir deniz fotoğrafı paylaşarak şöyle duyurdu: "Basında konu olmadan önce veya dışarıya farklı yansımadan size bildirmek istedim. Max ile ben artık birlikte değiliz.

27 yaşındaki şarkıcı Lena Meyer-Landrut, ayrılık mesajını masmavi bir deniz fotoğrafı paylaşarak şöyle duyurdu: "Basında konu olmadan önce veya dışarıya farklı yansımadan size bildirmek istedim. Max ile ben artık birlikte değiliz." Lena mesajında ayrıca "Son sekiz yıl için inanılmaz bir minnettarlık ve sevinç duyuyorum. Benim ve özellikle de Max'ın mahrumiyetinin korunmasını umut ediyorum" dedi.

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