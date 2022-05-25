Artık bütçe dostu değil: Dacia Duster 2022 fiyat listesi! - Son Dakika
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Artık bütçe dostu değil: Dacia Duster 2022 fiyat listesi!

25.05.2022 22:36
Artık bütçe dostu değil: Dacia Duster 2022 fiyat listesi!

Ülkemizde önemli satış başarılarına imza atan Dacia Duster 2022 model yılı fiyatları ne durumda? Sizler için derledik...

Dacia Duster, 2010'dan bu yana otomotiv sektöründe. Giriş seviye ve uygun fiyatlı SUV olmasıyla dikkatleri üzerine çeken model, önemli satış başarılarına da imza attı. Ancak son dönemde yapılan zamlardan sonra düşük fiyat konseptinden büyük ölçüde saptı. İşte Dacia Duster 2022 fiyat listesi!

Dacia Duster özellikleri ve 2021-2022 fiyat listesi

Dacia Duster; dört motor seçeneğiyle satışta. 1.0 Turbo; 90 bg güç ve 160 Nm tork üretebiliyor. 4×2 –manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. 1.3 Turbo, 150 bg güç ve 250 Nm tork üretirken, 4×2 – otomatik ve 4×4 – manuel seçeneklerine sahip. Yakıt tüketimi ise 4×2 için 6,4 ve 4×4 için 6,9 litre.

Artık bütçe dostu değil: Dacia Duster 2022 fiyat listesi!

Dizel 1.5 Blue dCi, 115 bg güç ve 260 Nm torka sahip. Aynı şekilde 4×2 ve 4×4 opsiyonlarıyla gelen motorun yakıt tüketimi 5 ila 5,4 litre arasında. LPG'li 1.0 Turbo ECO-G, 100 bg güç ve 170 Nm tork üretebiliyor. 4×2 çekiş sistemine sahip seçeneğin yakıt tüketimi 7,4 litre.

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SUV, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere üç donanım paketiyle geliyor. Comfort, giriş seviyesi olarak karşımıza çıkarken, Prestige Plus ise üst seviye özelliklerin bulunduğu paket olarak dikkat çekiyor.

Dacia Duster, birçok teknolojik özelliğe sahip. aracın üst donanımlarında ısıtmalı koltuklar, kör nokta uyarı sistemi ve 360 derece kamera gibi özellikler bulunuyor.

Donanım Paketi – Motor Seçeneği2022 Model

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Anahtar Teslim Liste FiyatıComfort 1.0 Turbo 90 bg 4×2402.900 ?Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4×2442.000 ?Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4×2462.900 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2490.000 ?Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4×4484.900 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×2493.000 ?Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4×4608.000 ?Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2530.900 ?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Dacia Duster'ın fiyatları nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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