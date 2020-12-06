Artık cadıya benzemeye başladılar
06.12.2020 13:09
Tuğba Özay, Maltepe'de arkadaşı İlkan Kabtan'ın sahibi olduğu Mediclinic's adlı güzellik merkezinde görüntülendi
Kışa girmeden bakımlarını yaptırdığını söyleyen Özay, güzelliğimize destek verecek bakımları yaptırmalıyız. Fazla doğallıktan uzaklaşmayı da fazla doğru bulmuyorum. Herkes birbirine benziyor. Sanki aynı fabrikadan çıkmış gibiler" dedi. Estetiğe karşı değilim sadece abartılı estetiğe karşıyım diyen Özay, " Doğru işlemler yaptıralım. Herkeste aynı balık dudak var. Çoğu ünlü artık Testere filmindeki cadı karekterine benziyor." diyerek estetikli ünlülere göndermede bulundu. Güzellik sadece kadınlardan beklenmemesi gerektiğini söyleyen Özay, "Erkeklerde bakımlarını yaptırıp kendilerine baksınlar" dedi.
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