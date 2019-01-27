Son Dakika Haberleri: 'Artık Çekilmez Oldun' Dediler, Eşlerini Kızakla Çektiler

'Artık Çekilmez Oldun' Dediler, Eşlerini Kızakla Çektiler

47 dakika önce

'Artık çekilmez oldun' dediler, eşlerini kızakla çektilerKAYSERİ - Erciyes'te düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' Yarışmasında erkekler, kızak üstündeki eşlerini hızlı çekip, dereceye girmek için ter döktü.

'Artık çekilmez oldun' dediler, eşlerini kızakla çektiler

KAYSERİ - Erciyes'te düzenlenen 'Artık Çekilmez Oldun' Yarışmasında erkekler, kızak üstündeki eşlerini hızlı çekip, dereceye girmek için ter döktü.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, Artık Çekilmez Oldun Yarışması düzenlendi. Yarışmada, kıza üstündeki eşlerini çeken erkekler, dereceye girmek için çaba sarf etti. Yarışmaya katılan 12 çiftin kıyasıya mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.
Yarışma hakkında bilgiler veren Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'te sosyal aktivitelere yer verdiklerini söyleyerek, "Erciyes'te büyükşehir belediyemizin yapmış olduğu ciddi yatırımlar var. Artık burada uluslararası standartlarda muhteşem bir kayak merkezi oluştu. 2012 yılında dağı işletmeye başladığımız günden itibaren ulusal ve uluslararası kayak ve spor organizasyonlarına ciddi ağırlıklar verdik. 4 sefer dünya kupası yaptık, yüzlerce ulusal kayak ve snowboard yarışmaları yaptık. Bir taraftan da kayak yapmayan ve buraya herhangi bir vesileyle eğlenmeye gelen vatandaşlarımızın da vakit geçirecekleri ve katılabilecekleri sempatik ve küçük yarışmalar organize etmeye çalışıyoruz. Artık çekilmez oldun yarışması da bunlardan birisidir. Bu yarışmayı geçtiğimiz yıl başlatmıştık ve vatandaşlardan çok da yoğun ilgi gördü. Bu yarışma sezon boyu devam edecek" ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 02:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Genel
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