'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te - Son Dakika

'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te

7 saat önce

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ve katılımcılara eğlenceli vakit yaşatan 'Artık Çekilmez Oldun' çiftler arası kızak yarışması 23 Şubat Pazar günü altıncı kez Erciyes'te gerçekleştirilecek.

'Artık Çekilmez Oldun' maratonu 6. kez Erciyes'te, System.String[]

Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından geleneksel hale getirilen ve katılımcılara eğlenceli vakit yaşatan 'Artık Çekilmez Oldun' çiftler arası kızak yarışması 23 Şubat Pazar günü altıncı kez Erciyes'te gerçekleştirilecek.


Kış sezonu boyunca bir birinden farklı aktivitelere ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi misafirlerine keyifli bir hafta sonu yaşatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu Sucukla Patla etkinliği ile Türkiye'nin ilk ve tek sucuk ekmek yeme yarışmasına imza atan Erciyes şimdi de çiftleri pistlere çıkaracak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş tarafından düzenlenen ve Mix Yaşam Merkezi, Radisson Blue Hotel, Çemen's ve The Kayseri Loft Hotel tarafından desteklenen yarışmada çiftler önce kızakla birbirlerini çekecek, daha sonra hiç ara vermeden, yukarıdan aşağı doğru birlikte kızakla kayarak bitiş noktasına varmak için mücadele edecek. Yarışmada dereceye girenlere sponsorlar tarafından çeşitli ödüller verilecek. Heyecan, spor ve eğlencenin bir arada yaşanacağı 'Artık Çekilmez Oldun' eşler arası kızak yarışmasında çiftler yarış etabını en hızlı şekilde tamamlamaya çalışacaklar. 23 Şubat 2020 Pazar günü saat 11: 00'de Erciyes Tekir Kapı bölgesinde düzenlenecek Artık Çekilmez Oldun kızak yarışmasına katılmak isteyen çiftler www.artikcekilmezoldun.com web sayfasından online kayıtlarını yaptırabilecekler.


Etkinlik hakkında bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, "Erciyes'te sezon boyunca çok renkli sosyal ve sportif aktiviteler düzenleyerek misafirlerimizin keyifli vakit geçirebilmeleri için çaba gösteriyoruz. "Artık Çekilmez Oldun" isimli gelenekselleşen kızak yarışması da bunlardan bir tanesi. Erciyes hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen çiftlerin katılımı ile eğlenceli bir etkinliğe daha imza atacak" dedi. - KAYSERİ

Türkiye, Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:21 Kaynak: İHA
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