Artık CEO yardımcısısın! - Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm - Son Dakika
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Artık CEO yardımcısısın! - Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm

24.05.2022 09:43

Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm Özeti: Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür.

Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm Özeti: Ozan ve Esra'nın yakınlaştıkları an, Ozan'a gelen telefonla bölünür. Çağla trafik kazası geçirmiştir. Ozan hastaneye koşar, hastanede Arif'le yaptıkları konuşma sonrası Arif, Ozan'a karşı açtığı savaşı büyütür. Ozan artık sadece işsiz değil evsiz de kalmıştır. Arif, Ozan'ı böyle yıldıracağını sanır ama Ozan'ın pes etmeye niyeti yoktur. Şirketi arkasında bırakan Ozan kendine yeni bir sayfa açar. Çağla'nın boşanmayı kabul ederek davayı bizzat kendisinin açması Ozan ve Esra arasındaki ilişki için de bir umut ışığı olur. Çınar'la karşılıklı ayrılma kararı alan Esra, Ozan'a yeni işinde destek olur. Öte yandan, Ozan'ın ayrılmasından sonra giderek kan kaybeden Milenyumsoft'ta işleri yoluna koymaya çalışan Çınar, bunun için sürpriz bir hamle yapar. Ozan boşanma davasından sonra Esra'yla buluşmak ister. Esra ve Ozan'ı gün bitiminde başka bir sürpriz beklemektedir.

OYUNCULAR: Burcu Özberk

İlhan Şen

Burak Yörük

Melisa Döngel

Günay Karacaoğlu

Zeynep Kankonde

Süleyman Atanısev

Mehmet Korhan Fırat

Sevda Baş

Ceren Koç

Birgül Ulusoy

ve Mehmet Yılmaz

#FOX #AşkMantıkİntikam #BurcuÖzberk

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Kaynak: DailyMotion.com

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Son Dakika TV Artık CEO yardımcısısın! - Aşk Mantık İntikam 20. Bölüm - Son Dakika


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