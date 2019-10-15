Çaykur Rizespor'un defans oyuncusu Montassar Talbi, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Aytemiz Alanyaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Montassar Talbi, takım olarak iyi işler yaptıklarını söyledi.

Daha iyi neticeler almak için çalıştıklarını ifade eden Talbi, "Alanyaspor deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Alacağımız bir puan da bizim için çok önemli olacak. Biz orada elimizden geleni yapmak istiyoruz. Tabii ki Alanyaspor çok iyi bir takım ve çok kaliteli futbolculara sahip. Ama bizde onlardan aşağı kalır değiliz. İyi oyunculara karşı oynamak bizi motive ediyor. Artık çıkışa geçmek istiyoruz." dedi.

Talbi, gerek teknik direktörün gerekse teknik heyetin sezon başından beri kendisine güvendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yüzden iyi başlamak benim için çok önemliydi. Çalıştığım hocaların hepsi bana bir şeyler kattı ve bir şeyler öğretti. Son dönemde de İsmail Kartal hocamız da bana güvendiğini hissettirdi ve bana daha çok şans verdiğini söyleyebilirim. Bununla birlikte teknik heyetteki yardımcı hocalarımızda bana hep destek oldu. Sürekli yardımcı oldular. Her gün yeni bir şeyler öğrettiler. Onların bana kattıklarıyla beraber daha olgun bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Türkiye'ye daha çok uyum sağladım ve ligi daha iyi tanıdığımı düşünüyorum. Biz profesyonel futbolcularız. Hangi sistemde veya kimin ile oynadığınız sizi çok fazla etkilememeli. Bundan sonra hepimiz takım için oynayarak durumu düzeltmemiz gerekiyor."

"Grup liderliğini Türkiye hak ediyor"

Talbi, bir gazetecinin, dün akşam oynanan "Fransa-Türkiye maçıyla" ilgili sorusuna, "Ben konuya özellikle Türkiye açısından bakmak istiyorum. Türkiye kesinlikle iyi bir maç çıkarttı. Savunma anlamında gördüklerim beni çok tatmin etti. Takım olarak kesinlikle birbirine kenetlenmiş, grup olarak hareket eden bir takım vardı. Savunma olarak ne yaptığını bilen çok iyi organize olmuş bir takımdı. Grup liderliğini Türkiye kesinlikle hak ediyor. Avrupa Şampiyonası'nda da iyi işler yapacağına inanıyorum. Fransa maçında galip de gelebilirlerdi. Ben açıkçası Türkiye'nin oynadığı futbolu çok beğendim." yanıtını verdi.