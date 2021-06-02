Üye Girişi
Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem! - Son Dakika

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

02.06.2021 14:52
Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!, System.String[]

'SEYİRCİ BENİ GÖRÜNCE "BAK, YİNE BAŞLADI" DESİN İSTEMİYORUM'Şu sıralar, özel hayatında sorunlar yaşayan bir dedektifi canlandırdığı Mare of Easttown adlı diziyle konuşulan Winslet, sık sık çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlattı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
'SEYİRCİ BENİ GÖRÜNCE "BAK, YİNE BAŞLADI" DESİN İSTEMİYORUM'

Şu sıralar, özel hayatında sorunlar yaşayan bir dedektifi canlandırdığı Mare of Easttown adlı diziyle konuşulan Winslet, sık sık çıplak sahnelerde rol alarak seyirciyi bıktırmak istemediğini anlattı. Ünlü oyuncu, "Seyirci beni o sahnelerde gördüğünde 'yine başladı' demesin" sözleriyle bu konuya yaklaşımını anlattı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

'ARTIK ÇIPLAK SAHNELERDE RAHAT HİSSETMİYORUM'

New York Times'a konuşan Kate Winslet, bundan böyle rol alacağı çıplak sahnelerin "sayılı" olduğunu söyledi. Winslet, artık bu tür sahnelerde oynarken kendini o kadar da rahat hissetmediğini sözlerine ekledi. Oscar ödüllü oyuncu, "Bu aslında yaşımla ilgili bir durum da değil" diye konuştu.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
BU SAHNE SİNEMA TARİHİNE GEÇTİ

Kate Winslet, geçmişte rol aldığı bazı filmlerde dikkat çeken çıplak sahnelerde kamera karşısına geçmişti. Bunlar arasında en çok hafızalarda kalanlardan biri de 1997 yapımı, Oscar rekortmeni Titanic filmi. Bu filmde Leonardo DiCaprio ile başrol paylaşan Winslet, sinema tarihinin "ikonik sahneleri" arasına giren tablo çizimi sahnesinde de rol almıştı. Bu sahnede Winslet'in oynadığı Rose karakteri, DiCaprio'nun canlandırdığı Jack karakterinden kendisini "bir Fransız kızı gibi" çizmesini istemişti.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
YÜZÜNDEKİ TEK BİR KIRIŞIĞI BİLE GİZLEMEDİ

Kate Winslet; son projesi Mare of Easttown'da da rol arkadaşı Guy Pearce ile bir sevişme sahnesi için kamera karşısına geçti. O sahne ve dizide canlandırdığı karakter hakkında da "Mare'in yüzü de vücudu da yaşıyla uyumlu. Sanırım bu tür karakterlere acıktık" diye anlattı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
YÖNETMENİN FİLTRE KULLANMASINI İSTEMEDİ

Söz konusu sahnede Winslet, tamamen çıplak kalmıyor. Üstelik vücudunun kusurlarını gizlemek için de herhangi bir çabada bulunmuyor. Söylediğine göre bu sahnede herhangi bir filtre de kullanılmadı. Winslet, o sahnenin çekiminin ardından yönetmen Craig Zobel'in "filtre kullanarak göbeğini saklama" fikrine de sıcak bakmadığını belirtti.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
AFİŞİ İKİ KEZ GERİ GÖNDERDİ

Winslet'in, dizinin, üzerinde kendi portresi bulunan afişinin değiştirilmesi için iki kez geri gönderdiği haberleri de basına yansımıştı. Winslet, o afişte yüzü fazlaca photoshop'landığı için değiştirilmesini istemişti. Oyuncu, dizide yüzündeki bütün kırışıklıklar ve yılların izleri görünür şekilde kamera karşısına geçiyor. Daha önce bu durumun da 40'lı yaşlarının sonuna gelen karaktere daha gerçekçi bir şekilde hayat vermeyi sağladığını anlatmıştı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Kate Winslet son aylarda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz nisan ayında da sinema dünyasında bazı ünlülerin, iş kaybetme korkusuyla gerçek cinsel eğilimlerini sakladıklarını söyleyerek gündem olmuştu.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

EN AZ DÖRDÜĞÜNÜ TANIDIĞINI İLERİ SÜRDÜ

45 yaşındaki üç çocuk annesi Winslet; Sunday Times'a verdiği röportajda gelecek rol tekliflerini kaybetmemek için cinsel yönelimlerini gizleyen, açıklayamayan ünlü oyucular olduğunu ileri sündü. Winslet, bunlardan en az dördünü de tanıdığını sözlerine ekledi. Kate Winslet, film sektöründeki ayrımcılık, homofobi ve önyargı hakkında yaptığı açıklamalarda "Bazıları çok tanınan, bazıları yeni başlayan olmak üzere cinsel yöneliminin ortaya çıkacağı ve heteroseksüel rolleri kaybedeceği korkusu taşıyan çok kişi tanıyorum" dedi.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

'O DA SAKLAMAK ZORUNDA KALDI'

Winslet, "çok tanınan bir aktörün" yakın zamanda ABD'li bir ajans tarafından "biseksüel olduğunu gizlemesi" yönünde uyarıldığını söyledi. Winslet şöyle devam etti: "Ajans ona 'Biseksüel olduğunu anlıyorum ama bunu herkese açıklamazdım' dedi. Cinselliğini saklamak zorunda kalan en az dört aktör tanıyorum. Bu çok acı verici."

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!
YILLAR SONRA FARK ETMİŞ

Kate Winslet, daha önce de başarılı ve uzun sinema kariyerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Winslet, bir Hollywood yıldızı olarak kamera karşısında sevişme sahneleri çekerken kendini "nesneleştirilmiş" hissettiğini belirtti. Modern sinemanın en başarılı oyuncularından biri olarak bilinen Kate Winslet, şöhrete ilk olarak 30 yıl önce rol aldığı Heavenly Creatures adlı filmle ulaştı. Bir dönem konuşulan sevişme sahnelerinde oynamaktan da geri durmayan Winslet, uzun kariyeri boyunca zaman zaman kendisini "nesneleştirilmiş" hissettiğini anlattı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

SOHBET PROGRAMINA KONUK OLMUŞTU

Radio Times programına konuk olan 45 yaşındaki Kate Winslet, son filmi Ammonite da Saoirse Ronan ile birlikte sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçmişti. O sahnelerde hiçbir şekilde "nesne" haline getirilmediğini vurgulayan Winslet "Fakat o film, benim geçmişte "nesneleştirilmiş" olduğumu hissetmemi sağladı. O zamanlar bunu bilmiyordum" diye konuştu.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

ROL ARKADAŞININ 18 YAŞINA GİRMESİNİ BEKLEMİŞLERDİ

Kate Winslet, 2008'de kendisine Oscar kazandıran The Reader (Okuyucu) adlı filmde uzun süre gündemde kalan cesur sahnelerde rol almıştı. O dönemde söz konusu sahnelerin çekilmesi için rol arkadaşı olan David Kross'un 18 yaşına girmesi beklenmişti. Winslet, kariyerinin zirvesine çıktığı 1997 yılının hem ödül hem de izlenme rekortmeni Titanik filminde de üstsüz sahnelerde yer almıştı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

SON FİLMİ ÇOK KONUŞULDU

Bazı sahneleriyle çok konuşulan Ammonite filminde ana karakterlerinden birini canlandıran Kate Winslet, yönetmeni strese sokan sevişme sahneleri hakkında konuşmuştu. Yönetmenliğini Francis Lee'nin üstlendiği film, dünyanın ilk fosil bilimcisi (paleontolojist) olarak tanınan Mary Anning'in yaşamından kesitler sunuyor. Filmde İngiliz bilim insanı Anning'i Kate Winslet canlandırdı. O filmde rol arkadaşları Rol arkadaşları ise Saoirse Ronan ile Fiona Shaw, Gemma Jones, Alec Secareanu'ydu.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

'ÇEKİMDEN ÖNCE GERGİNDİM'

Kate Winslet, Ammonite adlı filmin çok konuşulan sevişme sahneleri hakkında görüşlerini de Hollywood Reporter dergisine verdiği röportajda dile getirmişti. Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi ve yönetmen Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu anlattı. Sonra da aynı sahnelerde kamera karşısına geçeceği rol arkadaşı Saoirse Ronan ile birlikte bu gerilimi azaltmak için bir çözüm bulduklarını söyledi. Winslet "Frances'e 'Bırak çalışalım' dedim. Sonra da işimizi yaptık" diyerek sürdürdü sözlerini.Kate Winslet, bu sahneler için Ronan ile birlikte bir koreografi oluşturduklarını ve ona göre davrandıklarını da anlattı.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

ÜÇ EVLİLİKTEN ÜÇ ÇOCUK

Üç kez en iyi yardımcı kadın oyuncu, dört kez de en iyi kadın oyuncu dallarında Oscar adayı gösterildi Kate Winslet. 2009 yılında The Reader (Okuyucu) filmindeki performansıyla kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Üç kez evlenen Kate Winslet'ın her bir evliliğinden birer tane çocuğu bulunuyor. İlk evliliğini 1998 ile 2001 arasında Jim Threapleton ile yaptı Winslet. Bu evlilikten Mia adında 20 yaşında bir kızı bulunuyor. O da son dönemde oyunculuk kariyerine başladı. Kate Winslet ünlü yönetmen Sam Mendes ile 2003 ile 2011 arasında evli kaldı. Bu evlilikten 17 yaşında Joe adında bir oğlu bulunuyor. Winslet'ın şu anda evli olduğu Edward Abel Smith'ten de Bear Blaze adında bir oğlu var.

Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem!

Kate Winslet, Yönetmen, Titanic, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş Ormanda asılı bulunan kadın, kardeşini arayarak ''Hakkınızı helal edin ben orman içine gidiyorum ölü ya da diri bulursunuz'' demiş "İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu! Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Cezaevi aracı, kamyona çarpıp devrildi: 5'i asker, 3'ü mahkum 10 yaralı Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi! Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Türk SİHA'ları bu kez İsviçre'nin radarında! Yere göğe sığdıramadılar Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi Feci kazada ayağı koptu! Vatandaşlar kanlar içindeki gence acı gerçeği söyleyemedi

Son Dakika Haberleri
15:47 Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti
15:46 Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı
15:27 Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma
15:24 146 ülkeden Türkiye'ye gelen aşılı yolculardan PCR testi alınmayacak
15:23 Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı
15:20 Merkez Bankası Başkanı'nın faiz mesajı dikkat çekti: Piyasalardaki erken gevşeme beklentisi ortadan kalkmalı
15:14 Cinsel saldırıya uğrayan kedi kanlar içinde bulundu!
15:06 Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı
14:35 Ermeni askerler, Azerbaycan topraklarına girdi!
Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı Üç büyüklerin peşinde olduğu Fatih Kurucuk, Hatayspor'la anlaştı         
15:47
Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma Sosyal medyayı ayağa kaldıran üç kadının itfaiye aracındaki görüntülerine soruşturma         
15:28
Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı Aanholt'a Fenerbahçe'nin talip olması Galatasaraylı taraftarları çıldırttı         
15:24
SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı SADAT'tan Sedat Peker'in Suriye iddiasına benzer video ile yanıt! Masada su bardağı, çay ve tatlı tabağı         
15:21
Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı! Ergin Ataman'ın kızlarından Almanya'ya sert tepki: Bize ırkçılık yapıldı!         
15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasındaki saatin Atatürk'ün vefat zamanını gösterdiği ortaya çıktı         
14:49
Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı? Burhan Şeşen İYİ Parti grup toplantısında kürsüye çıktı, destek istedi: Hiç mi bir şarkımız size teselli olmadı?         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olduğu canlı yayına o soru damga vurdu!         
13:56
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı!         
13:34
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi         
11:57
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular! Cono Kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydular!         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi Türkiye'de aşı olan vatandaş, Sinovac'a teşekkür mektubu ve 50 lira gönderdi         
10:06
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 15:50:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Artık çıplak sahnelerde rahat değilim: Seyirciyi bıktırmak istemem! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement