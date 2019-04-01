Son Dakika Haberleri: Artık Çubuk İçin Çalışma Vakti"

Artık Çubuk İçin Çalışma Vakti"

1 saat önce

Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandığını açıkladı.

Artık Çubuk İçin Çalışma Vakti
Cumhur İttifakı'nın AK Partili Çubuk Belediye Başkan Adayı Baki Demirbaş, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazandığını açıkladı.

Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çubuk'un bir kez daha AK Parti'den yana desteğini sürdürdüğünü belirtti.

Gelecek 5 yılda yeni bir başarı hikayesi yazmak için gece gündüz demeden çalışacaklarını dile getiren Demirbaş, şöyle konuştu:

"Artık yarış noktalandığına göre, bundan sonra Çubuk için çalışma vaktidir. Ne kadar şükretsek, ne kadar Çubuk'a hizmet etsek az. 84 mahallemizin tamamını kampanya döneminde ziyaret ettik. Çubuk'a yakışır bir seçim kampanyası yürüttük. Tüm adaylara teşekkür ediyorum. Kazanan Çubuk olmuştur. Kazanan Çubuk'un gençliği, hanımları ve çocukları olmuştur. Şimdi haydi Bismillah diyerek tüm hemşehrilerimize hizmet etme zamanıdır. Bize oy versin vermesin herkese kapımız ve gönlümüz açık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:47 Kaynak: AA

Baki Demirbaş, belediye başkan adayı, Çubuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Güven Hokna'nın Aldığı Oy Oranı Sevenlerini Şaşırttı! CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 19:37:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artık Çubuk İçin Çalışma Vakti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]