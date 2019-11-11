"Artık daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapabileceğiz"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, ihracatçıların yeşil pasaport alabilmek için gerçekleştirmesi gereken 1 milyon dolarlık limitin 500 bin dolara düşürülmesine ilişkin, "Bu kararla birlikte daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapacağımıza inanıyoruz. Bununla birlikte yeşil pasaportun kullanım süresinin de 4 yıla çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Adil Pelister yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıların yeşil pasaport alabilmek için gerçekleştirmesi gereken 1 milyon dolarlık limitin, Resmi Gazete'de yayınlanan "İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" kapsamında 500 bin dolara indirildiğini hatırlattı.

Pelister, ihracatçıların yurt dışı seyahatleri ve pazar ziyaretleri açısından yeşil pasaportun büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bugüne kadar yeşil pasaport için son 3 yıl içerisinde ortalama 1 milyon doların üzerinde ihracat yapma kriteri bulunuyordu. Biz, bu avantajdan daha geniş bir ihracatçı kitlesinin yararlanması amacıyla, yeşil pasaporttaki 1 milyon dolar sınırının 500 bin dolar seviyesine düşürülmesi için gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak Ticaret Bakanlığı'mıza başvurumuzu gerçekleştirmiştik.

İKMİB Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimiz günden beri, vaatlerimizden biri olan yeşil pasaport alma limitlerinin düşürülmesi ve kullanım süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarılması konusunda çaba içerisindeydik. Her fırsatta hem bakanlığımız hem de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) nezdinde yakın bir diyalog çerçevesinde bu sorunun çözüme kavuşturulması için istişarelerde bulunduk."

Çabalarının karşılık bulmasından duyduğu memnuniyeti kaydeden Pelister, "İhracatçılarımıza destek olan Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ticaret Bakanı'mız Sayın Ruhsar Pekcan'a, TİM Başkanı'mız Sayın İsmail Gülle'ye ve tüm yetkililere teşekkür eder, ihracatçılarımıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

İKMİB'in sektörün gelişmesi için çalışmaya ve firmalarına destek olmaya devam edeceğini belirten Pelister, bu yıl itibarıyla şimdiye kadar yeşil pasaport alma koşullarını sağlayan 480 üye firmalarının başvuru işlemlerini gerçekleştirdikleri bilgisini paylaştı.

Pelister, "2018 yılında bu rakam 196 idi. Bu kararla birlikte daha fazla ihracatçımızı yeşil pasaport sahibi yapacağımıza inanıyoruz. Bununla birlikte yeşil pasaportun kullanım süresinin de 4 yıla çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. İhracatçılarımızın daha fazla yurt dışı etkinliklerine katılarak ihracatlarını artırmasına katkı sağlayacak bu adımın da en kısa zamanda atılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.