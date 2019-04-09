Son Dakika Haberleri: Artık Daha Sağlıklı Gülecekler

Artık Daha Sağlıklı Gülecekler

54 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların ağız ve diş sağlığı bakımları ile artık daha sağlıklı gülmelerine katkı sağlıyor.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli çocukların ağız ve diş sağlığı bakımları ile artık daha sağlıklı gülmelerine katkı sağlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, Otizm Dernekleri Federasyonu (ODFED), Ege Ağız Sağlığı ve Diş Hekimleri Derneği ve Renk Otizm Derneği iş birliğiyle engelli çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı tedavisi yapıldı. 14 gönüllü diş hekimi farklı engel ve yaş gruplarından 92 çocuğun ağız sağlık kontrollerinin yanında diş dolguları ve diş taşı temizliklerini yaptı. Ayrıca diş sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar, uygulamalı diş fırçalama teknikleri de gün boyunca çocuklara anlatıldı.

İki gün süren etkinlikte İzmir Ege Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği Pedodonti Uzmanı ve ODFED Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Sabah ve ekibi engelli çocuklarda diş temizliği hakkında anneleri bilgilendirdi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:02 Kaynak: İHA

Ege, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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