Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi! - Son Dakika
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Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi!

05.06.2022 12:38
Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi!

Türkiye'nin kullandığı SİHA'lar için özel olarak geliştirilen yeni bir mühimmat seri üretime girdi. İşte BOZOK özellikleri...

Türk Savunma Sanayii şirketlerinin ürettiği İHA ve SİHA'lar tüm dünyada ün kazandı. Kendilerini ise Türk bayrağı altında 3, toplamda ise 5 farklı cephede kanıtlamayı başardı. Tabii bunu gerçekleştirebilmesinin ardında yatan bir diğer unsur ise kullandığı özel geliştirilmiş yerli mühimmatlar oldu.

Bugün ise TÜBİTAK uzun zamandır beklenen SİHA mühimmatı BOZOK'un tüm testleri başarıyla geçtiğini ve seri üretim hattına alındığını resmi olarak duyurdu. Peki BOZOK hangi özellikleri ile MAM ailesinden farklılaşıyor?

BOZOK özellikleri

Baykar ve TUSAŞ'ın ürettiği Bayraktar TB2 ve ANKA SİHA'larının vazgeçilmezi olan MAM sınıfı mühimmatların tüm kullanıcılardan geçer not aldığını görüyoruz. Özellikle Azerbaycan ve Ukrayna tarafından Rus tanklarını imha etmede büyük başarı gösterdiği için "Tank Avcısı" (TB2 ile birlikte) olarak hitap ediliyor.

Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi!

TÜBİTAK tarafından geliştirilen BOZOK ise özellikleri itibariyle kara araçlarından çok personel odaklı gözüküyor. Ağırlığı itibariyle de MAM-C ile MAM-L arasına yerleşiyor. Yapacağı en büyük katkı ise hedefe göre doğru seçilmiş mühimmat kullanmamızı sağlayacak.

ULAQ vs SALVO: Silahlı insansız deniz aracı özellikleri

Yani hedef bir gemi de olsa tank da olsa veya Ukrayna'nın yapmayı başardığı gibi bir helikopter de olsa artık MAM sınıfı tek başına kullanılmayacak. Spesifik olarak bakacak olursak delici zırh özelliği gerektirmeyen tüm operasyonlarda, başta terör unsurları olmak üzere kullanılabilecek.

Tabii bu noktada BOZOK'un yalnız olmadığını belirtelim. Örneğin yerli seyir füzelerimizden SOM ailesine ait SOM-J isimli yeni bir model geliştirildi. TÜBİTAK'ın dediğine göre bu mühimmat da SİHA'larda (AKINCI ve AKSUNGUR) kullanılabilecek ve stratejik görevlerde yer alacak.

Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi!

Buna benzer bir şekilde yukarıda bağlantısını bıraktığımız haberimizde yer alan insansız deniz araçları yani SİDA'larda kullanılacak bazı mühimmatlar üzerinde de çalışmalar sürüyor. İlk olarak ise bu yıl içerisinde KUZGUN isimli yeni turbojet motora sahip bir füzenin atış testini göreceğiz.

BOZOK'un sahip olduğu özellikler ise başlıca şu şekilde:

Ağırlık: 16 kg

Boyu ve çap: 80 cm/ 12 cm

Menzil: 10 km

Orta safha: Taktik ataletsel güdüm

Son safha: Lazer güdüm

Planlı hedeflere, anti personel ve fırsat hedeflerine karşı kullanım

Yüksek kararlılık ve uzun menzil

Çoklu taşıma ve atış

Çoklu angajman yeteneği

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YORUMLAR
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Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi: SİHA'lar dünyanın her yerinde Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Tüfekçi: SİHA'lar dünyanın her yerinde Milli mühimmatlar birer birer sahaya iniyor Milli mühimmatlar birer birer sahaya iniyor
Kaynak: Shiftdelete

İhlas Haber Ajansı, SİHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artık daha tehlikeli: SİHA'lar için geliştirilen mühimmat seri üretime girdi! - Son Dakika

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