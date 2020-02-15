Artık deri parçalarından çanta üretiyor - Son Dakika
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Artık deri parçalarından çanta üretiyor

6 saat önce

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 30 yıllık deri ustası Ahmet Mısırlı ve eşi Arzu Mısırlı, birlikte çalıştıkları atölyelerinde artık deri parçalarından çanta imal ediyor.

Artık deri parçalarından çanta üretiyor, System.String[]

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 30 yıllık deri ustası Ahmet Mısırlı ve eşi Arzu Mısırlı, birlikte çalıştıkları atölyelerinde artık deri parçalarından çanta imal ediyor.


Akyurt'ta geçtiğimiz yıl açtıkları deri atölyesinde birlikte çalışan Ahmet ve Ayşe Mısırlı çifti, deri ceket, pantolon, mont gibi tekstil ürünlerinden artan parçaları çantaya dönüştürüyor. Ürettikleri çantaların geri dönüşüm ürünü olması nedeniyle milli ekonomiye katkı sağladıklarını belirten 30 yıllık deri ustası Ahmet Mısırlı, birçok ülkeye de ürünlerinin ihraç edildiğini söyledi. Mısırlı, "Vatandaşın çöp olarak gördüğü deri parçalarını değerlendirerek çanta üretiminde kullanıyoruz. Bu parçalar sadece çanta değil, yelek ve şapka gibi giysilerin üretiminde de kullanılabiliyor. Ayrıca eldiven içlerinde ve ceket dirseğinde de kullanılarak giysilerin kolay aşınabilecek kısımları güçlendiriliyor" dedi.


Çöpe gidecek deri parçalarını kullanarak malzeme ve giysi ürettiklerini dile getiren Mısırlı, "Kağıt, cam, plastik gibi ürünler bugün nasıl geri dönüşüm malzemesi olarak kullanılıyorsa bizler de bunun bir benzerini deri sektöründe gerçekleştiriyoruz. Ekonomiye sağlamış olduğumuz katkı nedeniyle devletimizin de biz deri işçilerine destek olmasını istiyoruz. Piyasadaki rekabet koşulları nedeniyle vinleks çanta ile deri çanta arasındaki fiyat farkı oldukça azaldı, ürettiğimiz deri çantalar neredeyse vinleks çanta fiyatları ile ancak alıcı bulabiliyor" ifadelerini kullandı.


Üretimin bütün aşamalarında el emeği olduğunu ve bu nedenle ayda bin adet çanta üretebildiklerini söyleyen Mısırlı, bu çantaların perakende satış fiyatının ise 15-20 TL civarında olduğunu söyledi. - ANKARA

Ankara, Akyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:30 Kaynak: İHA
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