Son Dakika Haberleri: Artık Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telekom Abonelikleri E-Devlet'ten Yapılabileek

Artık Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telekom Abonelikleri E-Devlet'ten Yapılabileek

1 saat önce

Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor. Bugün hayata geçecek uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine edilen ve Ticaret Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, […]The post Artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom abonelikleri e-Devlet’ten yapılabileek appeared first on Enerji Enstitüsü.

Artık Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telekom Abonelikleri E-Devlet'ten Yapılabileek, System.String[]
Milyonlarca vatandaşın işlemlerini dijital ortamdan yapmasını sağlayan e-Devlet, bugün yeni bir hizmeti devreye alıyor. Bugün hayata geçecek uygulama ile vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak koordine edilen ve Ticaret Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu mesafeli satış mevzuatı ve diğer yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, vatandaşlar artık elektrik, doğalgaz, su ve telekom aboneliklerini e-Devlet üzerinden de yapabilecek. Bu yeni uygulama, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri için dün başladı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre yakında diğer aboneliklerin de uygulamaya dahil edilmesi planlanıyor.

Proje ile vatandaşların abonelik işlemleri için şubelere gitmesinin önüne geçecek. Sistem, vatandaşların abonelik işlemlerini internet üzerinden iptal etmelerini mümkün kılacak. İşlemleri şubelerden yapmaya devam etmek isteyen vatandaşlar bu şekilde işlem yapmaya devam edebilecek.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:00 

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