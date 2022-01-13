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"Artık evini satanlar değil, ev arayanlar ilan veriyor" - Son Dakika

"Artık evini satanlar değil, ev arayanlar ilan veriyor"

13.01.2022 16:11
"Artık evini satanlar değil, ev arayanlar ilan veriyor"

Konut satışlarında yaşanan yüzde 60'a varan artışların, emlak satış platformlarını müşteri deneyimini kişiselleştirmeye yönlendirdiğini söyleyen Anındabul Proje Ortağı Ahmet Yasin Kuru, "Yatırımcıları kriterlerine uygun konutlarla buluşturan platform-lar, sokak sokak gezerek yatırımcı adına...

Konut satışlarında yaşanan yüzde 60'a varan artışların, emlak satış platformlarını müşteri deneyimini kişiselleştirmeye yönlendirdiğini söyleyen Anındabul Proje Ortağı Ahmet Yasin Kuru, "Yatırımcıları kriterlerine uygun konutlarla buluşturan platform-lar, sokak sokak gezerek yatırımcı adına konut turuna çıkıyor. Danışmanlar her evin musluğundan lavabosuna, tapu durumundan belediye yıkım kararlarına kadar tüm ayrıntıları raporlayarak yatırımcıları zaman ve maliyet kaybından kurtarıyor. Gelinen noktada artık evini satanlar değil, ev arayanlar ilan veriyor" dedi.

Döviz fiyatlarına bağlı olarak inşaat maliyetlerindeki artışla yükselişe geçen fiyatlara rağmen konut satışları artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 59 artarak 178 bin 814'e ulaştı. Gelişmiş yazılım teknolojileri kullanarak satın alma deneyimini kişiselleştiren emlak satış platformları, yatırımcıları sokak sokak gezerek ev aramaktan kurtarıyor. Emlak yatırımcılarına kişiye özel danışmanlık hizmeti ver-diklerini belirten Anındabul Proje Ortağı Ahmet Yasin Kuru, "İlk aşamada yatırımcıla-rın aradıkları kriterlere uygun konutları listeliyoruz. Ardından ciddi bir zaman gerekti-ren ev gezme sürecini yatırımcılarımızın üzerinden alarak danışmanlarımıza devredi-yoruz. Danışmalarımız yatırımcıların adına yüzlerce evi gezerek tüm konutları en ince ayrıntısına kadar bilgi, fotoğraf ve videoyla kayıt altına alıyor. Tapu ve belediye yıkım kararları gibi resmi bilgileri de edinerek her eve ilişkin detaylı bir rapor hazırlıyorlar. Bu hizmetle satın alma sürecini kişiselleştirirken, yatırımcılara önemli bir zaman ve maliyet tasarrufu sunuyoruz" diye konuştu.

ÜYELER VE EMLAKÇILAR ARASINDA DOĞRUDAN İLETİŞİM

İleri teknolojileri kullanarak sadece satın alma deneyimini değil satış sürecini de kişi-selleştirdiklerini belirten Kuru, "AnindaBul.com olarak emlakçılara ücretsiz olarak sı-nırsız ilan girme olanağı sunuyoruz. Üyelerimiz de tıpkı emlakçılar gibi aradıkları ko-nuta ilişkin ilan oluşturabiliyor. Emlakçılar bu ilanlardan yola çıkarak uygun konutları üyelerimize sunabiliyor. Üyeler ve emlakçılar arasında yarattığımız bu doğrudan ileti-şimle satın alma sürecini konforlu hale getiriyoruz. Sistemimiz sayesinde üyeler, kendi beklentilerine uygun evi talep edebiliyor. Artık evini satanlar değil, ev arayan-lar ilan veriyor" dedi.

YASAL KOMİSYON BEDELİ DIŞINDA EK ÜCRET ALINMIYOR

Tüm satın alma sürecinin platform üzerinden yürütüldüğüne değinen Kuru, "Danış-manlarımız gezdikleri evlerin raporlarını sistem üzerinden yatırımcılarımızın üye pa-nellerine gönderiyor. Yatırımcılar satın almak istediği konutu onayladığında danış-manlarımız satış organizasyonunu planlıyor. Yatırımcılar yasal komisyon bedeli dı-şında ekstra bir ödeme yapmadan satış işlemini tamamlayabiliyor" diyerek sözlerini noktaladı.


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Ahmet Yasin, Yatırımcı, konut, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Artık evini satanlar değil, ev arayanlar ilan veriyor' - Son Dakika


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