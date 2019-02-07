Artık Geçiş Üstünlüğü Yayalarda

Artık geçiş üstünlüğü yayalarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Kanun ve zihniyet dönüşümünü bütün Türkiye'ye duyuracağız" "Eski köye yeni adet getiriyoruz" "AB istatistiklerinin altına düşeceğiz"ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaya geçidinden geçerken kendilerine saygı...

Artık geçiş üstünlüğü yayalarda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:

"Kanun ve zihniyet dönüşümünü bütün Türkiye'ye duyuracağız"

"Eski köye yeni adet getiriyoruz"

"AB istatistiklerinin altına düşeceğiz"



ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yaya geçidinden geçerken kendilerine saygı duyulmasını isteyen, kendilerinin gözetilmesini isteyen vatandaşlarımız var. Kanun ve zihniyet dönüşümünü bütün Türkiye'ye, bütün insanımıza duyurmaya çalışıyoruz. İnanıyorum ki biz Avrupa Birliği istatistiklerinin trafikteki kaza oranlarının çok daha altına düşmüş olacağız" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya öncelikli Trafik" yılı olarak ilan edildi. Ülke genelinde gerçekleştirilen farkındalık faaliyetleri ise sene boyunca devam edecek. Yıl boyunca yapılması planlanan etkinliklerin startı Ankara'da Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle verildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kırmızı düdükleri ile buradan olan sevgili öğrencilerimize burada bulunan STK'ların değerli temsilcilerine, özellikle trafik ile ilgilenenlere aynı zamanda bir taraftan da bütün vatandaşlarımıza, aramızda bulunan trafik mağduru engelli vatandaşlarımıza, yaya geçidinden geçerken kendilerine saygı duyulmasını isteyen, kendilerinin gözetilmesini isteyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Kanun ve zihniyet dönüşümünü bütün Türkiye'ye, bütün insanımıza duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Eski köye yeni adet

"Eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz" diyen Soylu, "Talimat veren, bizim için artık Avrupa'nın ve gelişmiş ülkelerin yaptığını yapmamız gerekir diyen ve bizim insanımıza bu yakışır, bizim insanımızın hem güvenliği hem hayatı bizim için her şeyden önemli diyen ve bu kanunun TBMM'de yasalaşması için çaba gösteren başta milletvekillerimize, ardından da bunun direktifini vererek işin takipçisi olan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Son üç ayda yüzde 36,5 azalma

2017 yılında 7 bin 727 insanın trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Bakan Soylu, "Bu büyük bir rakam, bunun bin 681'ini maalesef yayalarda kaybettik. Yayaların karşı karşıya kaldığı kazalarda bu büyük bir rakam. Trafikte yaptığımız uygulamalarla son 3 ayda Kasım-Aralık ve Ocak'ta trafik kazalarında ölümlerde yüzde 36,5 azalma yaşandı. Bu şu demektir; 7 bin 427 kişi eğer biz bunu yılın tamamına getirirsek yaklaşık 2 bin 100 insanımız trafik kazalarından hayatını kaybetmeyecek. Bu büyük bir rakamdır. Trafik kazasının oluş anında ölen ile hastaneye giderek hayatını kaybeden oranı birebirdir. Oysa yaya korumasız olduğu için bu oran 1'e 2'dir. Eğer biz yaya öncelikli gençler olarak, çocuklar, aileler, STK'lar, siyasiler ve vatandaşlar olarak başarılı olursak inanıyorum ki biz Avrupa Birliği istatistiklerinin trafikteki kaza oranlarının çok daha altına düşmüş olacağız" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Soylu, Kızılay Meydanı'na gelirken engelli vatandaşlarla sohbet edip, isteklerini not aldırdı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Soylu, etkinlik sonrasında yaya geçidinden geçerek, öncelikli geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğu vurgusunu yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un katıldığı programda Ankara Valisi Vasip Şahin, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı ile çok sayıda vatandaş ve trafik polisi yer aldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle "yaya öncelikli trafik" anlayışı yasallaşmış oldu. Bu kapsamda araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken zorunlu olarak yavaşlayacak. Buradan geçmek isteyen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş üstünlüğün yayaya ait olacak. Araç sürücüleri yol vermezse büyük cezalar ödeyecek.

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