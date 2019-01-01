Son Dakika Haberleri: Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile Buluşmalıdır"

Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile Buluşmalıdır"

1 saat önce

AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile Buluşmalıdır
AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yaşlı bakım rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, ile taksi duraklarını ziyaret etti, istek ve taleplerini dinlediğini belirtti.

Mahalli İdareler Seçimi'nde Giresun Belediyesini Giresun halkının desteğiyle kazanacaklarını anlatan Şenlikoğlu, "Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile buluşmalıdır. Vatandaşımız hasretle AK Belediyeciliğin özlemini duyuyor. Bunu hemşehrilerimizin gözlerinin içinde, gittiğimiz her yerde görüyoruz. Bizlere olan ilgi ve teveccüh özlem kokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şenlikoğlu, önemli projelerle geldiklerine işaret ederek, "Birçok hizmete imza atacağımız, şehrimizde halkımızın özlemle beklediği hizmetlerin AK Parti belediyeciliği ile başlayacağı bir yıl olacak. Şehrimizi ayağa kaldıracak çalışmaları gerçekleştirecek, milletimizin emrinde hak davası ile gece gündüz demeden koşturacağız. Aziz hemşehrilerimizin desteği ile hep birlikte yeni bir Giresun inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:21 Kaynak: AA

Aytekin Şenlikoğlu, Giresun, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı Pilotun, Avukat Sevgilisini Dövdüğü Görüntü Büyük Tepki Çekti

AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı Usta Sanatçı Gülriz Sururi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 16:22:49. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artık Giresun Belediyesi AK Parti ile Buluşmalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]