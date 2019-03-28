Artık hava kargolar ‘drone’lara emanet

Bazı kargo firmaları çok kısa bir süre sonra kargo teslimatlarını drone ile yapabilmek için altyapı çalışmalarını yürütüyor.

Bazı kargo firmaları çok kısa bir süre sonra kargo teslimatlarını drone ile yapabilmek için altyapı çalışmalarını yürütüyor. Norveçli bir firmanın 2020'de hizmete almayı planladığı drone 60 metre uzunluğunda olacak.

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