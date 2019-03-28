Artık hava kargolar ‘drone’lara emanet
1 saat önce
Bazı kargo firmaları çok kısa bir süre sonra kargo teslimatlarını drone ile yapabilmek için altyapı çalışmalarını yürütüyor.
Bazı kargo firmaları çok kısa bir süre sonra kargo teslimatlarını drone ile yapabilmek için altyapı çalışmalarını yürütüyor. Norveçli bir firmanın 2020'de hizmete almayı planladığı drone 60 metre uzunluğunda olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:37
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