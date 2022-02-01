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Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı - Son Dakika

Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı

01.02.2022 09:11
Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı

Elektrik zammından sonra gelen faturalar karşısında esnaf farklı bir yol izliyor. Oturdukları masada sobayı çalıştırdıklarında 5 TL ısınma bedeli talep eden esnaf, "20 metrekare dükkana 4 bin lira elektrik faturası ödüyorum. Ben ürünlere zam yapmak yerine sadece sobayı kullanan müşterilerimden ayrıca ücret talep ediyorum. Şu ana kadar bir tepki almadım." ifadelerini kullandı.

Yılbaşında elektriğe gelen yüzde 127'lik zamdan sonra zamlı faturalarını ilk kez alan esnaf tasarrufa yöneldi. Pek çok işletmede elektrikle çalışan cihazların sayısı düşürüldü, fişler prizden çıkarıldı. Işıkları bile açmaya korkar hale gelen esnaf kullandığı elektrik sobasının ücretini de almaya başladı.

MÜŞTERİDEN ISINMA BEDELİ TALEP EDİYOR

Denizli'de 5 yıldır çay ocağı işleten Murat Solak müşterilerinden ısınma bedeli talep ediyor. Çay ocağında masalara monteli elektrikli ısıtıcılar kullanan Solak, "İki saat oturan müşterilerimden ayrıca 5 lira ısınma bedeli talep ediyorum. Sobayı çalıştırdıklarında böyle bir uygulama olduğunu söylüyorum. Çoğunlukla hak veriyorlar. Şu ana kadar bir tepki almadım" diye konuştu.

Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı

"20 METREKARE DÜKKANA 4 BİN LİRA FATURA ÖDÜYORUM"

Son dönemde maliyetlerin çok arttığını söyleyen Solak, "20 metrekare dükkana 4 bin lira elektrik faturası ödüyorum. Işıkları açmaya korkuyorum. Yüksek gelmesin diye açmıyorum. Çaya şekere zam geldi. Yıl başında dükkan kiralarına zam geldi. Üstüne bir de elektrik zammı olunca ayakta kalma şansımız kalmadı. Bunu mecburen müşteriye yansıtıyoruz. Ben ürünlere zam yapmak yerine sadece sobayı kullanan müşterilerimden ayrıca ücret talep ediyorum. Bir çok işletme ürünlerine zam yaptı" ifadelerini kullandı.

"SALGININ YARALARINI SARAMAMIŞTIK"

Koronavirüs salgını sırasında sıkıntılar yaşadıklarını ve borçlandıklarını belirten Solak, "Daha salgının yaralarını saramamıştık ki şimdi de bu zamlar ortaya çıktı. Herkes çok zor durumda. Burada müşterilerimizle konuşuyoruz herkes hayat pahalılığından yakınıyor. Sessiz bir öfke birikiyor. Hemen herkes geçim sıkıntısı yaşıyor" dedi. Konuyla ilgili müşterilerin görüşleri ise şöyle:

Sezgin Kaya: Ben de esnafım. Dükkan kirası öder gibi elektrik faturası ödüyoruz. Esnaf arkadaşa hak veriyorum. Hayat çok pahalı. Esnafın da ayakta kalması lazım. Biz de ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız.

Emre Aktan: Esnafa hak veriyoruz. Bu esnaftan biz vatandaşlara kadar uzanan bir sorun. Biz de 12 saat çalışıyoruz, evde durmuyoruz. Buna rağmen elektrik faturamız iki katı fazla geldi. Evde durmadığımız halde 385 lira fatura geldi. Hayat pahalılaştı her şeyin fiyatı arttı.

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Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artık kafeler ısıtıcıyı hesaba dahil ediyor! Denizli'de başladı - Son Dakika
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