Artık kapı aralandı uzaylılar aramızda

? 2020 zor geçti ama astrologlar 2021 için de iyi konuşmuyor. "2020 fragmandı, asıl film şimdi başlıyor" benzeri açıklamalar var. Şimdi oturup felaketin ikinci perdesini mi bekleyeceğiz yani?

Aslına bakarsanız 2021 kumar yılı olacak.

? Nasıl yani?

Yani doğru adımlar atıp akıllıca risk alan, yeniliğe açık olup kendini adapte edenler bu yıl kazanacak. Kapalı, değişime açık olmayanlarsa bu yılın kaybedenleri olacaktır.

? Gerçekten bu yıl öngörüldüğü kadar zor mu geçecek?

- Evet, zorlu bir süreç bizi bekliyor.? İyi ama hangi açılardan?

Bu yıl kıtlık, kuraklık, isyanlar ve özgürlük savaşlarına tanıklık edeceğiz mesela... Özellikle Londra, Paris ve Washington'da büyük gösteriler olacak. Ayrıca Kanada ve Almanya'daki hareketlenmeler de bizi şaşırtacak diyebilirim. Amerika'da İkiz Kuleler benzeri bir olay yaşanabilir. Ayrıca yıl içinde dünyayı etkileyecek bir nükleer tehdit görüyorum.

Hatta 3. Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duyacağız. Batı ve doğu arasındaki denge bozukluğu, ülkelerdeki adaletsizlikler, terör olayları ve ayaklanmaları tetikleyecek.

Sahnenin arkasındaki tüm güçlerin, küresel üst akılların maskelerinin düştüğüne tanıklık etmeye de hazır olun. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak.

? Hangi ülke daha çok hangi alanda sınanacak sizce?

Çin: Tümüyle kendi içindeki sorunlarına odaklanacak.

Almanya: Ekonomide çok sıkıntı çekeceğini öngörüyorum.

Suudi Arabistan: Savaş çanları Suudi Arabistan için çalıyor. İran ile ipler daha da gerilecek. İsrail'le anlaşma süreci yavaş ilerlese de sonunda yapılacak.

Yunanistan: Türkiye'ye saldırmaya devam edecek, gerilim sürecek.

Afrika: Özellikle Nijerya'da sular durulmayacak. Afrika yeraltı zenginliklerinden dolayı dış güçlerin oyunlarına maruz kalıp yine arkadan vurulacak ve yine kan dökülecek.

? Yeni yılın ilk günlerinde Amerika karıştı. Trump susmadı, yenilgiyi kabullenmedi...

Aynen devam... Susmayacak, susturulamayacak, konuşmaya ve şovlarına devam edecek. Bir dahaki seçimlerde tekrar adaylığını koymayı bile deneyebilir. Ayrıca bir televizyon programı yapması da sürpriz olmaz.

? Amerika demişken... 51. Bölge ve uzaylılar hakkında da ilginç şeyler söylemişsiniz. Uzaylılar gökyüzünden değil de yeraltından çıkıp gelecekmiş...

Evet, uzaylılar aramızda aslında... Artık kapı aralandı. Yakında bizimle iletişime geçecekler. ve özellikle de Amerika 51. Bölge'ye dikkat diyorum. Cep telefonlarımızdan uzaylı sesi duyarsak hiç şaşırmayalım hatta!

HİNDİSTAN-ÇİN SAVAŞINI KAMALA HARRIS ÇIKARTACAK

? Geçen sene verdiğiniz röportajda "Dünyayı bir kadın yönetecek. Yeni bir lider doğacak" demiştiniz. Beklenen lider geldi mi yoksa daha zamanı var mı?

Geldi. Kamala Harris... Siz bakmayın Biden'ın seçimleri kazanmış gibi görünmesine, son Amerika seçimlerinin asıl galibi Harris...

? Ama kendisi Biden'ın sağ kolu olsa da lider pozisyonunda değil...

Bence Biden bir dönem sonra sağlık sorunları nedeniyle görevi tamamen ona devredecek.

? Peki onunla birlikte Amerika'nın dış ilişkilerinde bir değişiklik olur mu?

Öngördüğüm bir komplo teorisi var bu konuda. Çin ve Amerika'nın doğrudan savaşması mümkün değil. Dolayısıyla bunu Hindistan'a yaptıracaklar diye düşünüyorum.

? Bunun Harris'le ne ilgisi var?

Hatırlatırım, Harris de Hint kökenli. ve Hindistan üzerinde muazzam bir etkisi var. Zaten başkan olduğunda Hintliler bu işe müthiş sevinecek. Göreve geldikten sonra ilk dış seyahatini Hindistan'a yapacaktır.

? Tamam işte, ana vatanını niye böyle bir kaosa sürüklesin ki Kamala Harris?

Çünkü "derin Amerika", Çin'in yükselişe geçen muazzam gücünü kırmak istiyor. Bunun için de Kamala Harris'e bir Hint-Çin savaşı çıkarttıracaklar.

2023'TEN SONRA TÜM DÜNYA ÖNÜMÜZDE DÜĞME İLİKLER

? Biraz da bizden bahsedelim. Mesela ekonomik anlamda dalgalanmalar devam eder mi, ne dersiniz?

Ekonomide A ve B opsiyonlarımızı kullandık, C seçeneğine yaklaşıyoruz.

? Anlamadım, bu iyi mi, kötü mü?

Şöyle söyleyeyim, ekonominin yeni kurmayları teknik bilgileri ile doğru adımlar atacak. Ülkemizde 2023'e kadar sıkıntı sürse de devamında tüm dünya önümüzde düğme ilikleyecek.

? Ne olacak da güçler dengesi değişecek ve itibarımız daha da artacak?

Bu tamamen yeraltı kaynaklarımızdan kaynaklanacak bir durum olacak.

? Bu yıl kuraklık bizi fena vuracak gibi görünüyor. Kıtlık kapıda mı dersiniz?

Kuraklık bir yana, 7 yıl boyunca üretim anlamında bir kıtlık yaşanması söz konusu zaten... Ekonomiden sanata, üretimin olduğu her alanda verimlilik ve yaratıcılık duracak.

? Bir de tüm ülkeyi diken üstünde tutan deprem gerçeğimiz var. Sormaya korkuyorum gerçi...

Dünya 2027'ye kadar sallanacak, bu birincisi... Türkiye'de de 2022 Mart'ta etkili olacak bir deprem öngörüyorum.

? Ben de Allah yardımcımız olsun diyorum artık! Bizi kötü enerjiden koruyacak bir ritüel falan önerseniz ne iyi olur.

Daha önce de belirtmiştim, evinde kedi besleyenler negatif enerjiden korunmak açısından şanslı. Çünkü kedi şifadır, temizlenmedir. Kedilerin ağız salgısı, insanlara şifalandırma sağlar. Bunu hafife almamak lazım.

YENİ AŞK SERENAY'IN AYAĞINI YERDEN KESİYOR

? Size güzel şeyler söyletme umuduyla bir de şöyle sorayım... Bu kadar felaket içinde yüzü gülecek kimse yok mu? En azından ünlüler dünyasından birkaç örnek versek de okurlarımıza "Şans onlar gibi bize de gülebilir" dedirtsek...

Var var... Mesela Ebru Gündeş... 2021 onun için tam manasıyla şans yılı. Kedi gibi hep dört ayağının üzerine düşecek. Başarılarının arkası gelecek. Yeni bir projede yer alması da muhtemel... Serenay Sarıkaya ise aşk açısından gülecek.

? Cem Yılmaz'la mı barışıyor?

Hayır, onların enerjileri birbirine iyi gelmiyor. Ama Sarıkaya, aşık olmamaya yemin etmişken ayağını yerden kesecek yeni bir aşk yaşayacak gibi görünüyor. ve çok mutlu olacak.

? ya Yılmaz? Onun yılı nasıl geçer dersiniz?

O daha çok maneviyata yönelecek gibi... Yaptığı iyiliklerin meyvesini yiyecek. Ama kalbine ve midesine dikkat etmeli.

ASLI ENVER, MURAT BOZ DEFTERİNİ BİR DAHA AÇMAMAK ÜZERE KAPATTI

? Ayrılıp barışanlar diyarından devam edelim. Aslı Enver-Murat Boz, Hadise-Kaan Yıldırım... Onlar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

- Aslı Enver için yeni aşk kapıda, geldi gelecek. Gayet de ses getirecek bir ilişki olacak.

? Boz mu yine?

Yok, Murat Boz değil. Aslı Enver o defteri bir daha açılmamak üzere kapattı. Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aşkları ise doludizgin devam edecek. Hatta bir evlilik teklifi de olabilir. Onların enerjisi son derece uyumlu.

SEREN SERENGİL KORKMASIN MUTLU BİR YUVASI OLACAK

? Seren Serengil sürpriz bir şekilde evlilik kararı aldı. Yakın arkadaşıyla nikah masasına oturmak için planlar yapıyor. Gökyüzü "Bu kez yüzü gülecek" diyor mudur?

Hiç merak etmesin, 2021 onun yılı. Girdiği işlerde başarılı olacak. Evlilik kararı aldığı kişi de son derece varlıklı biri ve Seren'e el bebek gül bebek bakacak. Para yediren Seren para yemeyi öğrenecek. Önceki evliliklerinin aksine mutlu bir yuvası olacak.

KOÇLARA CESARET TERAZİLERE ÇOCUK BALIK VE BAŞAKLARA PARA GELİYOR

? 2021'de hangi burçlar daha şanslı, böyle bir genelleme yapmak mümkün müdür?

2021, hava ve ateş grubu burçlarının yılı olacak. Koç ve oğlaklar bana göre bu yılın en şanslıları. Koçlar hiç olmadıkları kadar cesur olacak, doğum günlerinden sonra iyice rahatlayacaklar. Ama şu noktayı vurgulamak isterim; kredi çekmesinler. Balık burcunun şansı özelikle mayıs-haziran aylarında ve 2022'ye girerken artacak. Aşk ve evlilik konusunda daha çok yüzü gülecek olan burçlar aslan, terazi, yengeç ve kovalar diyebilirim. En çok kazananlar balıklar ve başaklar. Akrepler ve boğalar ise daha çok sorgulayacak, karar verecek ve sürprizlere açık olacaklar. Teraziler bu sene çocuk sahibi olabilir ya da çocuklarıyla ilgili konular gündemlerini oluşturabilir. Yaylar için yenilenme ve sırtındaki yükleri atma yılı. Genel olarak bu yıl hepimizin sabırlı, inançlı ve kararlı olmamız gerekiyor.