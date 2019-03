Artık Karar Anı Gelmiştir, Herkes Tavrını Belirlemek Zorundadır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık karar anı gelmiştir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. ya birlik, beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum." dedi.



Bahçeli, partisi tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadı yanında düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Partililerin, "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı üzerine, "Cumhur İttifakı'nda tek yanlı slogan yoktur" uyarısında bulunan Bahçeli, belediye başkan adaylarına destek istedi.



Bahçeli, yerel seçimlerin ülkeye, millete, demokrasiye, milli birlik ve bekaya hayırlı sonuçlar getirmesini dileyerek, Adana ve Osmaniye'nin ardından Mersin'de de muhteşem bir coşkuya şahit olduğunu aktardı.



Yerel seçimlere katılımın yüksek olmasının hem demokrasinin istikrarı hem de milli irade açısından tarihi önemde olduğunu vurgulayan Bahçeli, 31 Mart'ta muhakkak oy kullanılıp, sandık güvenliğine de azami dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.



Cumhur İttifakı'nın masa başında kurulan bir ittifak olmadığını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:



"Cumhur İttifakı çıkara, al ver sürecine dayalı bir ittifak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır. Hedefleri sarsılmaz düzeydedir. Türk milletinin sinesinden doğup sevdasıyla yoğurulan şuurun adıdır Cumhur İttifakı. 15 Temmuz gecesi milli direniş ve devleşen mücadele sonucunda yükselen ruhun unvanıdır Cumhur İttifakı. 7 Ağustos Yenikapı dirilişi, 16 Nisan halk oylaması doğruluşu, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin duruşuyla Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı uyanan tarihin müjdesidir. Cumhur İttifakı uyanış, yaşayan milli his ve heveslerin kırılmaz mukavemetidir. Bir yandan Türkiye'nin kuyusunu kazmaya çalışan mihraklar, diğer yanda Türkiye'nin top yükün kurtuluş ve yükselişine hizmet eden Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı, Türkiye'dir, Türk milletinin ruh köküdür, Mersin'in hayallerini gerçeğe dönüştürecek karar ve iradedir."



Bahçeli, vatandaşlardan Cumhur İttifakı ile yürümesini ve ittifaka destek vermesini istedi.



Tarihi bir seçim yapılacağına dikkati çeken Bahçeli, "31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. 31 Mart'ta Türkiye'nin istikbal ümidi, güvenlik zırhı, milli birliğinin güvencesi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tescil edeceksiniz. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz aynı zamanda Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksınız. Yalnızca belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarları belirlemeyeceksiniz. Aynı şekilde küresel ve bölgesel oyunları elinizin tersiyle iteceksiniz." dedi.



Bahçeli, Mersin'i daha da büyütmek ve geliştirmek istediklerinin altını çizerek, "Dedikoduyla geçirecek vakit yoktur. Nitekim vakit Mersin'in huzur vaktidir. Siyasi ayak oyunlarıyla Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Nitekim Mersin güçlendikçe güçlenecek, yükselişinin önüne hiç kimse geçemeyecektir." ifadesini kullandı.



"İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir"



Cumhur İttifakı'nın gönülleri buluşturduğunu bildiren Bahçeli, şunları kaydetti:



"Cumhur İttifakı gayeleri birleştirdi, geleceğimiz belirledi. AK Parti ile 30 büyükşehirde ittifak yaptık. Bunlardan birisi de Mersin'dir. Bu kentimizde ittifakımızın ruhuyla hareket eden AK PartiI'li kardeşlerime içtenlikle teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. 51 ilin 17'sinde ittifak kurduk. 519 metropol ilçenin 431'inde, 403 ilçenin 36'sında, 386 beldenin 33'ünde Cumhur İttifakı'nın çatısı altında buluştuk. Cumhur İttifakı, daha mutlu ve huzurlu bir Mersin'e doğru yol alıştır. Daha zengin, daha kaygısız bir Mersin'e yöneliştir. Daha adil, daha hakkaniyetli bir döneme başlangıçtır. İttifakımız zalimlere karşı cumhurun iradesidir. İttifakımız zulme ve zorbalığa karşı milletin dirayetidir. İttifakımız korkaklara ve kanunsuzlara karşı cesurların dik duruşudur. İttifakımız bütünüyle parçalanmaya, bölünmeye ayrılmaya, kopuşa karşı milli kenetlenmenin, milli kucaklaşmanın temini ve takviyesidir. Yöresi, kökeni, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun her Türk vatandaşı Cumhur İttifakı'nın doğal ve meşru bir varlığıdır. Biz hiç kimsenin doğdu yeri merak etmeyiz. Hiç kimsenin kökenine ve yöresel niteliklerine bakmayız. Milletimizin her evladını, Mersin'de yaşayan her kardeşimi Allah'ın bir lütfu sayarız, böyle görürüz. Bayrak sevgisi var mı, buna bakarız. Vatan sevgisi var mı, buna odaklanırız. Ezana hürmet var mı buna dikkat ederiz. Millete mensubiyet bilinci var mı, bununla ilgileniriz. Milli birliği sorgulatmayacak, milli ruhu sakatlatmayacak farklılıkları zenginlik kabul ederiz. Bölücülük düşmanımızdır. Bölücüler iki cihanda da yakalarından tutacağımız millet hasımlarıdır."



"Artık karar anı gelmiştir"



Bahçeli, gelişmelerin gelecek dönemin taraflarını netleştirdiğini vurgulayarak, artık herkesin tarafını belli etme zamanının geldiğini bildirdi.



"Bir yanda ihanet ve iş birlikçi çıkar çevrelerinin ittifakı vardır, diğer yanda milletini karşılıksız seven Cumhur İttifakı" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:



"Bir yanda Türkiye'den intikam almaya niyetli mihraklar vardır, diğer yanda bin yıllık kardeşliğe yemin etmiş Türk milleti. Bir yanda varlıklarımızı sömürmeye hazırlanan küresel odaklar vardır, diğer yanda hakkaniyet ve adaleti savunan vatan evlatları. Bir yanda siyasi ikbal ve menfaat için tahrik edenler vardır, diğer yanda Türkiye'ye talip olan Cumhur İttifakı. Artık karar anı gelmiştir. Herkes tavrını belirlemek zorundadır. ya birlik, beraberlikten yana olacaksınız ya da gerilim ve kavga dolu bir geleceğe sürükleneceksiniz. ya kardeşliğin devamını isteyeceksiniz ya da ağır bir yıkımı göze alacaksınız. Cumhur İttifakı kararını çoktan vermiştir, tarafını belirlemiştir. Cumhur İttifakı Türk milletinden taraftır, milli kimlikten yanadır, Mersin'in yanındadır. Barışmak, kucaklaşmak için fırsat arayan vatandaşlarımı Türkiye ve Türk milleti değerleri etrafında buluşmak için Cumhur İttifakı'na davet ediyorum. Kimler ve hangi karanlık güçler, hangi oyunları tertip ederlerse etsinler, hangi ihanetlerin içine girerlerse girsinler bilecekler ki Türkiye Cumhuriyeti tektir ve üniter bir devlettir. Türk milleti ayrılık kabul etmeyen bir bütündür. Milli devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti ebedi yurdumuzdur. Al bayrağımız bağımsızlığımızın, egemenliğimizin sembolüdür. Türkçemiz, bizleri bir arada tutan resmi dilimizdir. İstiklal Marşımız, kahramanlık destanıdır. Milli birlik ve bütünlüğümüzün temelleri tek devlet, tek millet, tek vatan, tek bayrak ülküsüdür. Türkiye Cumhuriyeti, ebedi vatanında milli varlığını ve birliğini Cumhur İttifakı ile koruyacaktır."



Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın bu değerleri muhafaza etmeye yeminli olduğunu bildirdi.



Vatanın herkesin olduğunu bildiren Bahçeli, "Türkiye'mizin bir yıkıma sürüklenmesini önlemek hepimiz için milli bir görevdir. Herkes üstüne düşen sorumluluğu, siyasi hesapları bir kenara bırakarak yerine getirmelidir. Aksi halde yarın çok geç olacaktır. Buradan her zaman olduğu gibi çağrımı tekrarlıyorum. Gün birleşme günüdür. Gün dayanışma günüdür. Cumhur İttifakı'nın gönlünde herkese yer vardır. Cumhur İttifakı'nın yüreği herkesi kucaklamaya yetecektir. Cumhur İttifakı Mersin'in ve memleketimizin her evladına kucağını açmaktadır." ifadelerini kullandı.



(Sürecek)

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Dorukhan Toköz'ün Menajeri Necdet Ergezen, Genoa İddialarını Doğruladı

Moise Kean, "Juventus Bana Traktör Almadı" Diyen Babasına Ateş Püskürdü

İlk Kez Milli Formayı Giyen Efecan Karaca: Her Şey Milli Takım İçin

Son Dakika! Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu