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Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor - Son Dakika

Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor

17.02.2022 11:56
Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor

Büyük tartışma yaratan kadına yönelik şiddette iyi hal indiriminde yeni düzenleme geliyor. Adalet Bakanlığı'nın düzenlemesine göre, artık mahkemede takım elbise ve kravattan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak. Düzenleme akıllara Berfin Yıldız'ın katili Cihat Kaycı'nın mahkemeye takım elbiseyle giderek iyi hal indirimi almasını getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet konusunun, bakanlığın birinci maddesi olacağını söylemişti.

BAKAN BOZDAĞ YENİ DÜZENLEMENİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimi ve tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu.

BAKANLIK İNFİAL YARATAN OLAYLARIN ARDINDAN HAREKETE GEÇTİ

Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, bakanlık gerekli cezaların uygulanması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKIYOR

Erkek şiddetinin önüne geçilmesi amacıyla cezaları artıran yeni bir düzenleme yolda. Bu düzenlemeye göre; mahkemede kravat takmaktan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.

CEZALAR DA ARTACAK

Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.

DÜZENLEME AKILLARA BERFİN'İN KATİLİNİ GETİRDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 25 yıl istenen katil zanlısına mahkemeye kravatla gittiği için "iyi hal" uygulanmıştı.

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor - Son Dakika


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