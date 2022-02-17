Geçtiğimiz haftalarda göreve getirilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına şiddet konusunun, bakanlığın birinci maddesi olacağını söylemişti.
Şiddet davalarında merhamet yerine adalete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Bakan Bekir Bozdağ, iyi hal indirimi ve tutuklamalarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılacağını duyurmuştu.
Ülkede hemen hemen her gün en az bir kadın katledilirken, bakanlık gerekli cezaların uygulanması için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Erkek şiddetinin önüne geçilmesi amacıyla cezaları artıran yeni bir düzenleme yolda. Bu düzenlemeye göre; mahkemede kravat takmaktan dolayı iyi hal indirimi yapılmayacak.
Yine kadına karşı şiddetten yargılananlara verilecek cezalar da artırılacak. Bu konuda 'Acil' kodu ile çalışmalar başlatıldı. Hızla tamamlanacak çalışma mart ayı içerisinde TBMM'ye getirilecek.
Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve 25 yıl istenen katil zanlısına mahkemeye kravatla gittiği için "iyi hal" uygulanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Artık kravat takarak, takım elbise giyerek kurtulamayacaklar! Kadın cinayetlerinde iyi hal indirimine son veriliyor - Son Dakika