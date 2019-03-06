Artık Maç Kazanmamız ve Galibiyetler Almamız Lazım"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Boluspor ve İstanbulspor maçları takımımızın, kulübümüzün ve camiamızın geleceğini belirleyecek.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un teknik direktörü Kemal Kılıç, "Boluspor ve İstanbulspor maçları takımımızın, kulübümüzün ve camiamızın geleceğini belirleyecek." dedi.



Kılıç, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst üste kendi sahalarında iki maç oynayacaklarını anımsattı.



Söz konusu karşılaşmalardan iyi bir sonuçla çıkmanın kendileri için vazgeçilemez şart olduğunu belirten Kılıç, "Eğer bu düşüncemizde başarılı olabilirsek hem uzun zamandır kazanamamayı sonlandıracağız hem de moral ve motivasyon açısından daha iyi bir konuma geleceğiz." diye konuştu.



Kılıç, son haftalarda takımın gol atmaya başladığını ifade ederek, buna rağmen gol yeme alışkanlıklarını önleyemediklerini kaydetti.



Bunu mutlaka dengelemeleri gerektiğini aktaran Kılıç, şunları söyledi:



"Son haftalardaki istatistik bilgileri de gösteriyor ki gol yemediğiniz zaman maç kazanma olasılığımız yüksek gibi. Hem çok gol pozisyonuna girmemiz hem de gol atmamız, bunun işareti ama bunların hepsi, tüm bu faktörler ve tüm bu analizlerin belirli bir saatten sonra hiçbir anlam taşımadığını biliyoruz. Çünkü artık maç kazanmamız ve galibiyetler almamız lazım."



Kemal Kılıç, iç sahada oynayacakları maçlara odaklandıklarını dile getirerek, "Boluspor ve İstanbulspor maçları takımımızın, kulübümüzün ve camiamızın geleceğini belirleyecek. Bu maçlar aynı zamanda doğru atım atmamızı gerektirecek ve stratejilerimizi belirleyecek müsabakalar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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