Artık nüfus müdürlüğüne randevusuz gidilemeyecek - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge gereği, korona virüs önlemleri kapsamında Bursa'da İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri'nde zorunlu ve acil durumlar dışında randevusuz işlem yapılmayacağını açıkladı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada;

"İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 14 İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerine gönderdiği genelge doğrultusunda Covid-19 salgının yayılımının önlenebilmesi amacıyla alınan tedbirlere ek olarak; Bursa İl ve İlçe Nüfus Müdürlüklerinde zorunlu ve acil haller dışında randevusuz işlem alınmayacaktır." - BURSA