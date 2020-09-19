Artık oğullarını arkada bırakmayacaklar - Son Dakika

Artık oğullarını arkada bırakmayacaklar

Yasa gereği 12 yaşından büyük erkek çocukları sığınma evlerine kabul edilmiyor.

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Yasa gereği 12 yaşından büyük erkek çocukları sığınma evlerine kabul edilmiyor. Sığınma evine özel gereksinimi olan çocuklarıyla kabul edilen kadınlarsa ortak yaşamda ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Sırf bu yüzden şiddet ortamında hayatına devam etmeyi tercih edenler var.

Bu duruma karşı Kadıköy Belediyesi'nin Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği yeni bir proje var: Kadın Yaşam Evi. Projeyle birlikte kentsel dönüşüm nedeniyle tapusu belediyeye geçen altı daire pilot çalışma alanı olarak belirlendi. Anne ve çocuğa tahsis edilen, ev eşyaları ve fatura giderleri belediye tarafından karşılanan evlerde, kadınlar yeni bir yaşam kurana kadar, çocuklarından ayrılmak zorunda kalmadan geçici olarak konaklayabilecek.

Konaklayacak kadın ve beraberindeki çocukların kabulü, kadın konukevleri yönetmeliğinde olduğu gibi Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından uygun görülen ve yönlendirilen kadınlar olacak.

'Şiddete Maruz Bırakılan Kadınlar Oğullarından Ayrılmasınlar Diye' sloganıyla başlatılan proje, Kadıköy Belediyesi Khalkedon Fenerbahçe Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı. Kadın gazetecilerin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, "İstanbul Sözleşmesi tartışmalarının gölgesinde, bugün kadına şiddetle mücadelede önemli bir politikanın hayata geçirilmesi için buradayız. Hem anne hem de çocuk açısından yaralayıcı bu durumu telafi etmek istedik" diyor.

FLÖRT ŞİDDETİ FARKINDALIK ATÖLYESİ

Kadıköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Elif Duygu Adıgüzel de Kadın Yaşam Evi'de tüm ihtiyaç, işleyiş ve denetimin psikolog ve diğer uzmanlar tarafından gerçekleştirileceğini söylüyor: "Ağustos ayı itibariyle ilk dairemizin hazırlıkları bitti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından son denetimleri yapıldı. Kısa bir süre sonra hizmet vermeye başlayacağız. Kadın Yaşam Evleri'nde de halihazırda Kadın Sığınma Evi'nde vermiş olduğumuz hizmetlerin aynısını vermeye devam edeceğiz. Psikososyal ve hukuki danışmanlık, eğitim, istihdam danışmanlığı ve maddi destek hizmetleri...

Kadınlar için verdiğimiz hizmetlerden biri de Kadın Dayanışma Birimimiz. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı, Flört Şiddeti Farkındalık Atölyesi, Kadın Sağlığı Eğitim Programı gibi düzenli olarak yaptığımız çalışmalar var."

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 07:37

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Artık oğullarını arkada bırakmayacaklar - Son Dakika Magazin

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