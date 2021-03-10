Büyükkılıç, Milli Türk Talebe Birliği yönetimini kabul etti - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şube Başkanı Akın Kaya ve yönetimi ile üyelerini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kabulde Kaya ve yönetim kurulundan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Üniversitede öğrencilik yıllarında MTTB'de çalışmalar yaptığını hatırlatan Büyükkılıç, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ve daha öncesindeki lise dönemi dahil bizlerin de aynı kaygı, aynı sevda, aynı çizgiyle hareket ettiğimiz günler gözlerimin önüne geldi. İzmir Milli Türk Talebe Birliği insanlığa hizmet etmeyi, milli değerlerimize sahip çıkmayı, bir okul değil ama okuldan daha öte, bu şuur, bu bilinci oluşturan bir anlayışla bizlerin olgunlaşmasına vesile olmuştu. O açıdan sevgili yavrularımızı, gençlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Büyükkılıç, buradaki gençlerin mesajına insanlığın ihtiyacı olduğunu belirtti.

"Artık sıradan olma dönemi bitti" ifadesini kullanan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kırmadan, dökmeden, dışlamadan herkesi kucaklayan bir anlayış içerisinde başkasının aleyhinde değil, kendimizi iyi ifade ederek, nefesimizi o doğrultuda tüketerek yol almayı Allah bize nasip eylesin. Sizler bizim canımız, ciğerimiz, gururumuzsunuz. Maşallah, imrendim. Burada bir bölümle yetinen yok. Birkaç bölümde okuyan gençlerimiz var. Herkes bulunduğu alanda kendisini yetkin hale getirecek ve en başarılısı olma yönünde de gayret gösterecek. Dönem yarış dönemi, başkasının eksiğini değil, kendi erdemimize, kendi güzelliğimize, kendi kapasitemize, değerimize dayalı ayaklarımızın üzerinde durmayı amaçlayan yaklaşım sergiliyoruz. İşte o zaman aileniz sizinle gurur duyar, o zaman yöneticileriniz alnınızdan öper."