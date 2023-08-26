''Artık sokaklarda çocuk dilenci kalmayacak'' diyen İstanbul Valisi Gül, çalışmalarına son sürat devam ediyor

Atandıktan sonra "Sokaklarda dilenen çocuk kalmayacak" sözleriyle dikkatleri üzerine çeken İstanbul Valisi Davut Gül, ekipleri harekete geçirdi. Ağustos ayında 39 ilçede yapılan uygulamalarda 225'i çocuk olmak üzere toplam 2127 dilenci yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şehir genelinde devam eden periyodik uygulamalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, Zabıta ve Jandarma ekipleri tarafından yapılıyor. 7 Ağustos'tan bu yana yapılan uygulamalarda yakalanan 2127 dilenciden 1954'ü hakkında idari işlem yapıldı. İdari işlem yapılan 1954 dilencinin 57'si ise çocuk dilenci… Haklarında idari işlem yapılan 1954 şahsa Kabahatler Kanunu'nun 33. ve 37. Maddeleri gereğince toplam 1.193.342 TL idari para cezası kesilirken şahıslardan 28'i hakkında da adli işlem başlatıldı.

DİLENDİRİLEN 225 ÇOCUK İÇİN DEVLET KORUMASI SÜRECİ BAŞLADI

Dilenirken yakalanan 225 çocuk ve mükerrer dilendiği tespit edilen 322 yetişkin için de haklarında gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gerekli bildirimler yapıldı.

39 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMA

Dilendirilen çocuklara ve dilencilere yönelik huzur timlerinin düzenli uygulamalarından sonuncusu 25 Ağustos Cuma günü 18.00 - 22.00 saatleri arasında yapıldı. 39 ilçede eş zamanlı olarak yapılan çalışmalarda 189 yetişkin ve 39 çocuk dilenci yakalandı. Yakalananlardan 195'i hakkında idari işlem yapılırken, 8'i hakkında da çocuğun dilendirilmesi suçundan adli işlem başlatıldı. Haklarında idari işlem yapılan 195 şahsa toplam 118.513 idari para cezası kesildi.

Operasyondan kareler: