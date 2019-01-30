Son Dakika Haberleri: Artık Survıvor'a Katılabilirim! Arabada Makyaj Challenge

Artık Survıvor'a Katılabilirim! Arabada Makyaj Challenge

1 saat önce

Acele bir şekilde evden çıktığımda toplantıya, etkinliğe ya da çekime giderken arabada hızlıca hazırlanmam gerekiyor.

Acele bir şekilde evden çıktığımda toplantıya, etkinliğe ya da çekime giderken arabada hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Bu videoda da viraj, kavis dinlemeden arabada makyaj yaptım. Videoda kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:15 Kaynak: Youtube

Makyaj, Genel
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