Artık Survıvor'a Katılabilirim! Arabada Makyaj Challenge
1 saat önce
Acele bir şekilde evden çıktığımda toplantıya, etkinliğe ya da çekime giderken arabada hızlıca hazırlanmam gerekiyor.
Acele bir şekilde evden çıktığımda toplantıya, etkinliğe ya da çekime giderken arabada hızlıca hazırlanmam gerekiyor. Bu videoda da viraj, kavis dinlemeden arabada makyaj yaptım. Videoda kullandığım ürünleri bilgi kutucuğunun devamında bulabilirsiniz.??
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:15 Kaynak: Youtube
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