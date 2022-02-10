Mezitli ilçesi Bakanlık Caddesi üzerinde konuştuğu sırada elindeki cep telefonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Ekipler, görüntülerden olayın faili M.Ü.Ö.'yü tespit etti.
M.Ü.Ö. çaldığı cep telefonuyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaldırımda yürüyen genç kadının yanına yaklaşan şüpheli, bir anda telefonu alarak kaçıyor. Genç kadın ise yakalamak için arkasından koşuyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı! - Son Dakika