Artık tüm plastik poşetler 25 kuruştan satılacak
22 dakika önce
Plastik poşetler, 1 Mayıs'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak.
Plastik
poşetler, 1 Mayıs
'tan itibaren boyutuna ve muhteviyatına bakılmaksızın adet başına vergiler dahil 25 kuruştan satılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:07
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