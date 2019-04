Artık Türkiye'nin Bir Cruıse Arama Motoru Var

2018 yılında, 70 ülkede yer alan 554 ofis arasında dünyanın en iyi H.I.S ofisi seçilen H.I.S. Türkiye, Cruise Arama Motoru mottosu ile Cruise Planet markasının Türkiye yapılanmasını duyurdu.

1999 yılında H.I.S. merkez ofisi tarafından Japonya'da hayata geçirilen Cruise Planet markasını merkez ofisin yatırım desteğini de alarak, yepyeni logosu ile kurgulayıp 09 Nisan Salı günü H.I.S. Türkiye ofisinde gerçekleştirilen bir lansman ile basına tanıttı.

Dünya üzerinde her biri güçlü markalardan oluşan 35 Cruise firmasını CruisePlanet.com.tr web sitesinde bir araya getirip, Türkiye pazarı başta olmak üzere Dubai, Katar, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'daki seyahat severlere de pazarlama hedefiyle yola çıktığını duyurdu.

H.I.S Turizm Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur, "Öncelikle H.I.S. Turizm'in Türkiye ofisinin bu anlamlı gününde bizimle birlikte olduğunuz teşekkürler. Sözlerime H.I.S Turizm CEO'su Hideo Sawada'nın her fırsatta "her kriz bir fırsattır" sözü ile başlamak isterim. Türkiye'de son birkaç senedir turizm alanında zor günler geçirmiş olsak da, 2019 yılından başlamak üzere hızla, büyüme hedeflerimize ulaşacağımızdan şüphem yoktur. Bilgi teknolojileri yatırımlarımız bir yana, operasyonel olarak da 2 yıl içinde Cruise Planet markamıza 1,9 Milyon USD yatırım yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek Cruise Arama Motoru markamız Cruise Planet ile bir başarı hikayesi daha yazmak istiyoruz." dedi.

H.I.S Turizm Türkiye Genel Müdürü Emre Özkur'un ardından, Global arenada ve Türkiye'deki Cruise pazarına değinen H.I.S Turizm Türkiye ofisi Pazarlama Müdürü Çağdaş Polat , "Cruise hem dünyada, hem de ülkemizde hızlı bir büyüme ivmesi gösteriyor. Dünyada 1 milyon kişiye istihdam yaratan sektör, 140 Milyar USD'lık bir ekonomi sağlıyor. 2018 yılında 27,6 Milyon kişi gemi seyahatlerine katıldı ve her yıl bu rakam ortalama %7 seviyelerinde artış gösteriyor. Türkiye'de de 2016 yılına kadar ciddi bir büyüme ivmesi ile gelen sektör, her ne kadar yaşanan terör olayları ve limanların yeniden yapılandırması ile bir duraklama dönemine girmiş gözükse de, yurt dışına çıkarak gemi seyahatine katılanlarda artışlar yaşandı. Yeni havalimanının açılışı ve 2020'de Cruise limanlarımızın tamamlanması sonrasında, 2021'den itibaren Cruise pazarında ciddi bir patlama yaşanacağını öngörüyoruz. Cruise Planet markamız ile iş birliği yaptığımız dünyanın en güçlü Cruise şirketleri de, Türkiye'ye olan güvenlerini, Türkiye'nin gelecekte değerli bir Cruise merkezi olacağı söylemleri de bu inancımızı pekiştiriyor. Cruise Planet için yakın gelecekteki hedefimiz, Türkiye'de Cruise seyahati yapan tüm seyahat severlerin, yeni Cruise seyahatlerini bizden araştırarak almalarını sağlamaktır. Uzun vadede ise hedefimiz Türkiye'deki know-how'ımız sayesinde sorumlusu olduğumuz Dubai, Katar, Yunanistan, Azerbaycan ve İran'daki seyahat severlerin de web sitemize girmeden Cruise seyahatine çıkmamalarıdır." şeklinde konuştu. Polat sözlerine, "Dünya genelinde yapılan araştırmaları dikkatle incelediğimizde şunu çok rahat söyleyebiliyoruz ki, Cruise geçmişte algılandığı üzere sadece orta yaş üzerinin gittiği bir seyahat şekli değil artık. Artık daha geniş yaş gruplarına dağılan homojen bir yapı olduğunu, özellikle 37 yaş altı seyahat severlerin her yıl %32 gibi bir oranda satın alma talebinin arttığını söyleyebiliyoruz. Bunda en önemli etkenin, günümüzde birçok Cruise rotasında çok daha rekabetçi fiyatların ortaya çıkması ve geçmişe nazaran her yaş grubuna hitap eden gemi içi etkinliklerin de zenginleşmesine bağlıyorum." dedi.

Çağdaş Polat'ın ardından, söz alan Cruise Müdürü Onur Ovacık ise; Cruise seyahatlerinin kara turlarına göre avantajlarını, gemi seyahati boyunca ne tarz aktivitelerinin yapılabileceği hakkında bilgi verdikten sonra, Türkiye'de en çok tercih edilen Cruise rotalarını da basına aktardı.