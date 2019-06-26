Son Dakika Haberleri: “Artık ülkemizin geleceği için ekonomiyi konuşmalıyız”
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“Artık ülkemizin geleceği için ekonomiyi konuşmalıyız”

1 saat önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

“Artık ülkemizin geleceği için ekonomiyi konuşmalıyız”, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye'de birinci gündemin artık ekonomi olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin geleceği için artık ihracatı, istihdamı ve üretimi konuşmalıyız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43 
Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Ekonomi
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