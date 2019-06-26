“Artık ülkemizin geleceği için ekonomiyi konuşmalıyız”
1 saat önce
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:43
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş
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'de birinci gündemin artık ekonomi olması gerektiğini belirterek, "Ülkemizin geleceği için artık ihracatı, istihdamı ve üretimi konuşmalıyız" dedi.
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